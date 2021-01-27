عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لـ3,887 مريضًا في مخيم الزعتري بالأردن

خلال الأسبوع الثاني لشهر يناير 2019م

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية والعلاجية لـ3,887 مريضًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.

وكانت عيادات الطب العام هي أعلى نسبة لعدد المراجعين لتبلغ 1,276 مراجعًا، تلتها مباشرة عيادات الأطفال 1,041 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسائية 439 مراجعة، فيما تلقى 263 لاجئًا سوريًّا العلاج في عيادة الأنف والأذن و238 حالة في عيادة البطانية.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 189 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيما تعاملت عيادة الأسنان مع 183 حالة وعيادة اللقاحات مع 107 حالات، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فبلغت 48 حالة.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم؛ وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديث؛ مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.