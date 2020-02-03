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"إمارة مكة": الشاب الذي هدَّد بحرق نفسه تم ضبطه وأُحيل للجهات المختصة

اعتلى مركبة وهو يحمل مادة "البنزين".. ولم تتضح الأسباب وراء تصرفه

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية تحفظت على الشخص الذي حاول حرق نفسه بالعاصمة المقدسة مساء أمس.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إنه تم التحفظ على شخص؛ أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بالعاصمة المقدسة، وكان يحمل مادة (البنزين)، ويهدد بإشعال النار بنفسه، وتمت إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكانت "سبق " قد نشرت أن العمليات المشتركة تلقت بلاغًا عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة وهو يحمل جالونًا، يحوي بنزينًا، ويهدِّد بحرق نفسه.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفرَّ الشخص من الموقع، وتمكنت - بفضل الله - من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

مكة المكرمة إمارة مكة إشعال النار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إمارة مكة": الشاب الذي هدَّد بحرق نفسه تم ضبطه وأُحيل للجهات المختصة
سبق

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية تحفظت على الشخص الذي حاول حرق نفسه بالعاصمة المقدسة مساء أمس.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إنه تم التحفظ على شخص؛ أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بالعاصمة المقدسة، وكان يحمل مادة (البنزين)، ويهدد بإشعال النار بنفسه، وتمت إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكانت "سبق " قد نشرت أن العمليات المشتركة تلقت بلاغًا عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة وهو يحمل جالونًا، يحوي بنزينًا، ويهدِّد بحرق نفسه.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفرَّ الشخص من الموقع، وتمكنت - بفضل الله - من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:57 AM
اخر تعديل
03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
02:06 AM

"إمارة مكة": الشاب الذي هدَّد بحرق نفسه تم ضبطه وأُحيل للجهات المختصة

اعتلى مركبة وهو يحمل مادة "البنزين".. ولم تتضح الأسباب وراء تصرفه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,807

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية تحفظت على الشخص الذي حاول حرق نفسه بالعاصمة المقدسة مساء أمس.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إنه تم التحفظ على شخص؛ أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بالعاصمة المقدسة، وكان يحمل مادة (البنزين)، ويهدد بإشعال النار بنفسه، وتمت إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكانت "سبق " قد نشرت أن العمليات المشتركة تلقت بلاغًا عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة وهو يحمل جالونًا، يحوي بنزينًا، ويهدِّد بحرق نفسه.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفرَّ الشخص من الموقع، وتمكنت - بفضل الله - من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.

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