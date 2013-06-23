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القبض على قاتلة زوجها "السعودي" في قرية مصرية

اعترفت بطعنه بسكين خلال مشاجرة بينهما لزواجه عليها

ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على سيدة مصرية قامت بقتل زوجها "سعودي" الجنسية، باستخدام آلة حادة خلال وقوع مشاجرة بينهما وذلك في إحدى قرى مركز شبين القناطر.

وادعت الزوجة في بداية التحقيقات عند نقل المجني عليه إلى المستشفى بأن القتيل أثناء الإعداد لذبح خروف في منزل أسرتها انزلقت قدمه ووقع على السكين.

وذكرت تقارير مصرية أنه خلال فحص موقع الجريمة تبين أن المجني عليه أُصيب بجرح طعني قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي، وبالمعاينة وتضييق الخناق على الزوجة، تبيّن وجود شبهة جنائية في الواقعة واعترفت المتهمة بأنها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها ما أثار غضبها.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة تبلغ من العمر"35 عامًا" والزوج يبلغ من العمر " 62 عامًا" ومتزوج من الضحية منذ 10 سنوات ولديهما 4 أطفال صغار.


وقررت نيابة شبين القناطر حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها.

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القبض على قاتلة زوجها "السعودي" في قرية مصرية
سبق

ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على سيدة مصرية قامت بقتل زوجها "سعودي" الجنسية، باستخدام آلة حادة خلال وقوع مشاجرة بينهما وذلك في إحدى قرى مركز شبين القناطر.

وادعت الزوجة في بداية التحقيقات عند نقل المجني عليه إلى المستشفى بأن القتيل أثناء الإعداد لذبح خروف في منزل أسرتها انزلقت قدمه ووقع على السكين.

وذكرت تقارير مصرية أنه خلال فحص موقع الجريمة تبين أن المجني عليه أُصيب بجرح طعني قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي، وبالمعاينة وتضييق الخناق على الزوجة، تبيّن وجود شبهة جنائية في الواقعة واعترفت المتهمة بأنها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها ما أثار غضبها.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة تبلغ من العمر"35 عامًا" والزوج يبلغ من العمر " 62 عامًا" ومتزوج من الضحية منذ 10 سنوات ولديهما 4 أطفال صغار.


وقررت نيابة شبين القناطر حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
10:31 PM

القبض على قاتلة زوجها "السعودي" في قرية مصرية

اعترفت بطعنه بسكين خلال مشاجرة بينهما لزواجه عليها

A A A
خالد علي - الرياض
3
21,092

ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على سيدة مصرية قامت بقتل زوجها "سعودي" الجنسية، باستخدام آلة حادة خلال وقوع مشاجرة بينهما وذلك في إحدى قرى مركز شبين القناطر.

وادعت الزوجة في بداية التحقيقات عند نقل المجني عليه إلى المستشفى بأن القتيل أثناء الإعداد لذبح خروف في منزل أسرتها انزلقت قدمه ووقع على السكين.

وذكرت تقارير مصرية أنه خلال فحص موقع الجريمة تبين أن المجني عليه أُصيب بجرح طعني قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي، وبالمعاينة وتضييق الخناق على الزوجة، تبيّن وجود شبهة جنائية في الواقعة واعترفت المتهمة بأنها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها ما أثار غضبها.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة تبلغ من العمر"35 عامًا" والزوج يبلغ من العمر " 62 عامًا" ومتزوج من الضحية منذ 10 سنوات ولديهما 4 أطفال صغار.


وقررت نيابة شبين القناطر حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها.

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