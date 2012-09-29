الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

المتحدث باسمها دعا لعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي

دعت الحكومة الكويتية اليوم، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.