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"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية مع "لولو السعودية" لافتتاح أحدث متاجرها بـ"حفر الباطن"

يتم افتتاحه في النصف الثاني من العام 2022م

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد (20 عاماً) مع شركة "لولو السعودية"؛ لتدشين أحدث متاجرها في مدينة حفر الباطن على مساحة 11059 متراً مربعاً في مجمع "العثيم مول"، أحدث مجمعات الشركة، والذي سيتم افتتاحه في النصف الثاني من العام 2022م.

وعبّر مشعل بن إبراهيم بن عميرة، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، المالكة للمول، عن سعادته باتفاقية التعاون مع شركة "لولو السعودية"، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط.

وقال إن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام شركة العثيم للاستثمار باستقطاب الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة في مختلف الأنشطة؛ لتلبية احتياجات سكان مدينة حفر الباطن؛ تعزيزاً لرؤية الشركة ورسالتها في مجال صناعة المجمعات التجارية الحديثة متكاملة الخدمات، والتي تعد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية بالمملكة.

من جانبه، ثمن شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة "لولو السعودية"، التعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار، والتي تُوّجت بالتوقيع على اتفاقية تأجير طويلة الأمد لتدشين أحدث متاجر لولو هايبر ماركت بمحافظة حفر الباطن في العثيم مول، وذلك بما يتوافق مع أهدافها الرامية لتوسيع نطاق شبكتها للبيع بالتجزئة في كل مدن ومناطق المملكة.

وأضاف "شهيم" أن افتتاح لولو هايبر ماركت بالعثيم مول من شأنه أن يتيح تقديم أفضل تجارب التسوق لسكان مدينة حفر الباطن، مع توفير أصناف متعددة من المنتجات ذات الجودة العالية، وبأفضل الأسعار.

ويعد العثيم مول (مول حفر الباطن)، أحدث مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار، ويمتاز بموقعه المميز على طريق الملك عبدالعزيز، ويبعد عن مركز المدينة 12 كلم وعن المطار 20 كلم, وسيقدم خدماته الترفيهية والتسويقية لأكثر من مليون نسمة من سكان المدينة والمدن المجاورة, إضافة إلى قربه من دولة الكويت؛ ما يجعل منه مقصداً للتسوق والترفيه.

ويقام المول على أرض مساحتها 226 ألف متر مربع، منها 68 ألف متر مربع مساحات تأجيرية تستوعب أكثر من 200 محل تجاري بمختلف المساحات، وتم استقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية التي يوجد بعضها للمرة الأولى في محافظة حفر الباطن، إضافة إلى سلسلة من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية المتميزة, ومدينة سفوري لاند الترفيهية التي تقام على مساحة 9000 متر مربع، وتضم أحدث الألعاب الترفيهية التي تناسب كافة الفئات العمرية, فضلاً عن ثمانية مسارح سينمائية لزيادة متعة التسوق والترفيه بالمول.

وجاء إنشاء المول وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي, فضلاً عن الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار، والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية مع "لولو السعودية" لافتتاح أحدث متاجرها بـ"حفر الباطن"
سبق

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد (20 عاماً) مع شركة "لولو السعودية"؛ لتدشين أحدث متاجرها في مدينة حفر الباطن على مساحة 11059 متراً مربعاً في مجمع "العثيم مول"، أحدث مجمعات الشركة، والذي سيتم افتتاحه في النصف الثاني من العام 2022م.

وعبّر مشعل بن إبراهيم بن عميرة، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، المالكة للمول، عن سعادته باتفاقية التعاون مع شركة "لولو السعودية"، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط.

وقال إن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام شركة العثيم للاستثمار باستقطاب الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة في مختلف الأنشطة؛ لتلبية احتياجات سكان مدينة حفر الباطن؛ تعزيزاً لرؤية الشركة ورسالتها في مجال صناعة المجمعات التجارية الحديثة متكاملة الخدمات، والتي تعد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية بالمملكة.

من جانبه، ثمن شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة "لولو السعودية"، التعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار، والتي تُوّجت بالتوقيع على اتفاقية تأجير طويلة الأمد لتدشين أحدث متاجر لولو هايبر ماركت بمحافظة حفر الباطن في العثيم مول، وذلك بما يتوافق مع أهدافها الرامية لتوسيع نطاق شبكتها للبيع بالتجزئة في كل مدن ومناطق المملكة.

وأضاف "شهيم" أن افتتاح لولو هايبر ماركت بالعثيم مول من شأنه أن يتيح تقديم أفضل تجارب التسوق لسكان مدينة حفر الباطن، مع توفير أصناف متعددة من المنتجات ذات الجودة العالية، وبأفضل الأسعار.

ويعد العثيم مول (مول حفر الباطن)، أحدث مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار، ويمتاز بموقعه المميز على طريق الملك عبدالعزيز، ويبعد عن مركز المدينة 12 كلم وعن المطار 20 كلم, وسيقدم خدماته الترفيهية والتسويقية لأكثر من مليون نسمة من سكان المدينة والمدن المجاورة, إضافة إلى قربه من دولة الكويت؛ ما يجعل منه مقصداً للتسوق والترفيه.

ويقام المول على أرض مساحتها 226 ألف متر مربع، منها 68 ألف متر مربع مساحات تأجيرية تستوعب أكثر من 200 محل تجاري بمختلف المساحات، وتم استقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية التي يوجد بعضها للمرة الأولى في محافظة حفر الباطن، إضافة إلى سلسلة من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية المتميزة, ومدينة سفوري لاند الترفيهية التي تقام على مساحة 9000 متر مربع، وتضم أحدث الألعاب الترفيهية التي تناسب كافة الفئات العمرية, فضلاً عن ثمانية مسارح سينمائية لزيادة متعة التسوق والترفيه بالمول.

وجاء إنشاء المول وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي, فضلاً عن الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار، والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
11:59 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
02:54 AM

"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية مع "لولو السعودية" لافتتاح أحدث متاجرها بـ"حفر الباطن"

يتم افتتاحه في النصف الثاني من العام 2022م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد (20 عاماً) مع شركة "لولو السعودية"؛ لتدشين أحدث متاجرها في مدينة حفر الباطن على مساحة 11059 متراً مربعاً في مجمع "العثيم مول"، أحدث مجمعات الشركة، والذي سيتم افتتاحه في النصف الثاني من العام 2022م.

وعبّر مشعل بن إبراهيم بن عميرة، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، المالكة للمول، عن سعادته باتفاقية التعاون مع شركة "لولو السعودية"، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التجزئة في الشرق الأوسط.

وقال إن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام شركة العثيم للاستثمار باستقطاب الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة في مختلف الأنشطة؛ لتلبية احتياجات سكان مدينة حفر الباطن؛ تعزيزاً لرؤية الشركة ورسالتها في مجال صناعة المجمعات التجارية الحديثة متكاملة الخدمات، والتي تعد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية بالمملكة.

من جانبه، ثمن شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة "لولو السعودية"، التعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار، والتي تُوّجت بالتوقيع على اتفاقية تأجير طويلة الأمد لتدشين أحدث متاجر لولو هايبر ماركت بمحافظة حفر الباطن في العثيم مول، وذلك بما يتوافق مع أهدافها الرامية لتوسيع نطاق شبكتها للبيع بالتجزئة في كل مدن ومناطق المملكة.

وأضاف "شهيم" أن افتتاح لولو هايبر ماركت بالعثيم مول من شأنه أن يتيح تقديم أفضل تجارب التسوق لسكان مدينة حفر الباطن، مع توفير أصناف متعددة من المنتجات ذات الجودة العالية، وبأفضل الأسعار.

ويعد العثيم مول (مول حفر الباطن)، أحدث مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار، ويمتاز بموقعه المميز على طريق الملك عبدالعزيز، ويبعد عن مركز المدينة 12 كلم وعن المطار 20 كلم, وسيقدم خدماته الترفيهية والتسويقية لأكثر من مليون نسمة من سكان المدينة والمدن المجاورة, إضافة إلى قربه من دولة الكويت؛ ما يجعل منه مقصداً للتسوق والترفيه.

ويقام المول على أرض مساحتها 226 ألف متر مربع، منها 68 ألف متر مربع مساحات تأجيرية تستوعب أكثر من 200 محل تجاري بمختلف المساحات، وتم استقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية التي يوجد بعضها للمرة الأولى في محافظة حفر الباطن، إضافة إلى سلسلة من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية المتميزة, ومدينة سفوري لاند الترفيهية التي تقام على مساحة 9000 متر مربع، وتضم أحدث الألعاب الترفيهية التي تناسب كافة الفئات العمرية, فضلاً عن ثمانية مسارح سينمائية لزيادة متعة التسوق والترفيه بالمول.

وجاء إنشاء المول وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي, فضلاً عن الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار، والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة.

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