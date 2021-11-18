بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني الباحة" يحذّر من التقلبات الجوية

أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية تستمر حتى 7 مساء

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظات (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.