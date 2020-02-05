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"الزعاق": اليوم آخر الشبط وبداية نجم العقارب "سم ودَم ودسم"

تستمر 39 يوماً ويتخللها 3 موجات برد خاطفة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر موسم الشبط، وغداً الخميس أول موسم العقارب، ومدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً.

وقسّم "الزعاق" موسم العقارب لثلاثة أقسام هي: عقرب "السم والدم والدسم"، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه، مبيناً أنها سميت "العقارب" لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة، حيث يدخل على أجواء المملكة نجمه الأول المسمى بـ"عقرب السم" من منتصف الأسبوع القادم، ومدته 13 يوماً، ونسبت لذلك الاسم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم.

وأشار إلى أنه يليها نجم "عقرب الدم"، والتي اصطلح على تسميتها بذلك توصيفاً لبردها الذي كأنه يدمي الجسد، وأخيراً "عقرب الدسم"، وسميت بذلك لتواؤمها مع فترة الربيع.

وأضاف أن الفارق بين الشبط والعقرب، هو أن برد الشبط يمد بعكس برد العقارب الذي لا يمد، ويحمل الأخير ثلاث موجات في عدد أيامه كاملة.

الشبط نجم العقارب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": اليوم آخر الشبط وبداية نجم العقارب "سم ودَم ودسم"
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر موسم الشبط، وغداً الخميس أول موسم العقارب، ومدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً.

وقسّم "الزعاق" موسم العقارب لثلاثة أقسام هي: عقرب "السم والدم والدسم"، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه، مبيناً أنها سميت "العقارب" لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة، حيث يدخل على أجواء المملكة نجمه الأول المسمى بـ"عقرب السم" من منتصف الأسبوع القادم، ومدته 13 يوماً، ونسبت لذلك الاسم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم.

وأشار إلى أنه يليها نجم "عقرب الدم"، والتي اصطلح على تسميتها بذلك توصيفاً لبردها الذي كأنه يدمي الجسد، وأخيراً "عقرب الدسم"، وسميت بذلك لتواؤمها مع فترة الربيع.

وأضاف أن الفارق بين الشبط والعقرب، هو أن برد الشبط يمد بعكس برد العقارب الذي لا يمد، ويحمل الأخير ثلاث موجات في عدد أيامه كاملة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
07:06 PM

"الزعاق": اليوم آخر الشبط وبداية نجم العقارب "سم ودَم ودسم"

تستمر 39 يوماً ويتخللها 3 موجات برد خاطفة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
10,564

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر موسم الشبط، وغداً الخميس أول موسم العقارب، ومدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً.

وقسّم "الزعاق" موسم العقارب لثلاثة أقسام هي: عقرب "السم والدم والدسم"، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه، مبيناً أنها سميت "العقارب" لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة، حيث يدخل على أجواء المملكة نجمه الأول المسمى بـ"عقرب السم" من منتصف الأسبوع القادم، ومدته 13 يوماً، ونسبت لذلك الاسم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم.

وأشار إلى أنه يليها نجم "عقرب الدم"، والتي اصطلح على تسميتها بذلك توصيفاً لبردها الذي كأنه يدمي الجسد، وأخيراً "عقرب الدسم"، وسميت بذلك لتواؤمها مع فترة الربيع.

وأضاف أن الفارق بين الشبط والعقرب، هو أن برد الشبط يمد بعكس برد العقارب الذي لا يمد، ويحمل الأخير ثلاث موجات في عدد أيامه كاملة.

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