مكة.. مشروع جسر معلق للمشاة بالشرائع يتعثر من جديد.. و"الأمانة" توضح السبب

"سبق" وقفت ميدانياً على المشروع.. والأهالي: "ألا تكفي 5 أعوام من التعثر؟!"

تعثر مشروع إنشاء جسر معلق للمشاة على طريق عمر قاضي 64 بالشرائع؛ من جديد، بسبب وجود مسارات شبكة بنية تحتية تعيق عمل المشروع، بحسب توضيح أمانة العاصمة المقدسة، فيما ينتظر أهالي مخططات شرق بشرائع مكة المكرمة انتهاءه بفارغ الصبر.

عدسة "سبق" وقفت ميدانياً على المشروع، ورصدت أكوام أدوات البناء بجانب الطريق دون وجود أي أعمال إنشائية من قبل الشركة المنفذة.

وجاء تعثر المشروع بعدما استبشر الأهالي بعزم أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذه عقب خمس سنوات من التعثر، وأعلنت الأمانة استلام الشركة المنفذة للموقع قبل ثمانية أشهر، والانتهاء الفعلي 9/8/1441 وبقيمة 5.358.040 ريالاً، إلا أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع.

وتلقت "سبق" تساؤلات أهالي مخططات الشرائع عن أسباب عدم تنفيذ المشروع مع أن أمانة العاصمة المقدسة أعلنت بدء تنفيذه، وقاربت المدة على الانتهاء، لكنه تعثر من جديد ليصل إلى العام الخامس على إقرار تنفيذه.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن طريق عمر قاضي 64 بالشرائع حيوي ويكتظ بالمحال التجارية والبنوك، والحركة المرورية فيه متسارعة، ولا يوجد حماية للمشاة الراغبين بالانتقال لقضاء التزاماتهم؛ مما أدى لوقوع حالات دهس في الأعوام الماضية، متسائلين: "ألا تكفي 5 أعوام من التعثر؟!".

وطالب الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بإيجاد حلول جذرية لإتمام تنفيذ الجسر المعلق للمشاة قبل حوادث دهس مميتة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمر قندي، لـ"سبق"، أن المشروع متعثر بسبب تصريح الحفريات؛ نظراً لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع، مشيراً إلى أنه جار العمل على التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح واستكمال العمل.