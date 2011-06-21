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متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات"

"العبدالعالي" أكد أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات"
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
04:00 PM

متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات"

"العبدالعالي" أكد أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

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