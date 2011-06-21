وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-20 قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087. وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 04:00 PM

متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات" "العبدالعالي" أكد أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له





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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.