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3 ممرضين يُنقذون حياة مقيم تَعَرّض لدهس على الطريق الساحلي بينبع

قدّموا له الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق الهلال الأحمر

ساهَمَ وجود ثلاثة ممرضين بالصدفة على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، في إنقاذ شخص تعرّض لحادث دهس.

وقالت مصادر لـ"سبق": تعرّض مقيم في الثلاثينات من عمره، لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وكان فاقدَ الوعي ويعاني من نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة.

وأضافت: كان من بين الذين وقفوا على الحادث ثلاثةُ ممرضين سعوديين يحملون حقائب إسعافات أولية؛ مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر السعودي، بعدما كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.

وبحسب شهود عيان؛ فإن الممرضين الثلاثة الذين كانوا يتمتعون بإجازتهم الرسمية، قاموا بإسعاف المقيم؛ مستعينين بالحقيبة الإسعافية التي كانت بحوزتهم، وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد باشر الحادثَ فِرَقٌ من المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، إضافة إلى فِرَق من الهلال الأحمر السعودي، ونُقل المصاب إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.

وطالَبَ عدد ممن شهدوا الحادث بتكريم الممرضين الثلاثة، وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من "صحة ينبع"؛ تقديرًا لموقفهم الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 ممرضين يُنقذون حياة مقيم تَعَرّض لدهس على الطريق الساحلي بينبع
سبق

ساهَمَ وجود ثلاثة ممرضين بالصدفة على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، في إنقاذ شخص تعرّض لحادث دهس.

وقالت مصادر لـ"سبق": تعرّض مقيم في الثلاثينات من عمره، لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وكان فاقدَ الوعي ويعاني من نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة.

وأضافت: كان من بين الذين وقفوا على الحادث ثلاثةُ ممرضين سعوديين يحملون حقائب إسعافات أولية؛ مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر السعودي، بعدما كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.

وبحسب شهود عيان؛ فإن الممرضين الثلاثة الذين كانوا يتمتعون بإجازتهم الرسمية، قاموا بإسعاف المقيم؛ مستعينين بالحقيبة الإسعافية التي كانت بحوزتهم، وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد باشر الحادثَ فِرَقٌ من المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، إضافة إلى فِرَق من الهلال الأحمر السعودي، ونُقل المصاب إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.

وطالَبَ عدد ممن شهدوا الحادث بتكريم الممرضين الثلاثة، وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من "صحة ينبع"؛ تقديرًا لموقفهم الإنساني.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
03:09 PM

3 ممرضين يُنقذون حياة مقيم تَعَرّض لدهس على الطريق الساحلي بينبع

قدّموا له الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق الهلال الأحمر

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ماجد الرفاعي - ينبع
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ساهَمَ وجود ثلاثة ممرضين بالصدفة على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، في إنقاذ شخص تعرّض لحادث دهس.

وقالت مصادر لـ"سبق": تعرّض مقيم في الثلاثينات من عمره، لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وكان فاقدَ الوعي ويعاني من نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة.

وأضافت: كان من بين الذين وقفوا على الحادث ثلاثةُ ممرضين سعوديين يحملون حقائب إسعافات أولية؛ مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر السعودي، بعدما كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.

وبحسب شهود عيان؛ فإن الممرضين الثلاثة الذين كانوا يتمتعون بإجازتهم الرسمية، قاموا بإسعاف المقيم؛ مستعينين بالحقيبة الإسعافية التي كانت بحوزتهم، وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد باشر الحادثَ فِرَقٌ من المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، إضافة إلى فِرَق من الهلال الأحمر السعودي، ونُقل المصاب إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.

وطالَبَ عدد ممن شهدوا الحادث بتكريم الممرضين الثلاثة، وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من "صحة ينبع"؛ تقديرًا لموقفهم الإنساني.

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