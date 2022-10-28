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السعودية تسعى لجذب 7 آلاف شركة عالمية.. منها 480 شركة عوائدها تفوق مليار دولار سنويًّا

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى جذب 7 آلاف شركة عالمية لافتتاح مقرات إقليمية بالسعودية، مع توفير بيئة الأعمال والمال للمستثمرين وحوافز أخرى لتحويل العاصمة الرياض إلى مركز أعمال عالمي.

وأعلنت 44 شركة متعددة الجنسيات، الرياضَ مقرًّا لها، ويأتي ذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي للمملكة.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في مقابلة مع "بلومبيرغ": "ببساطة المنطقة تتمتع بإمكانيات غير مستغلة، وأكبرها في المملكة، سوف نتأكد من أننا نأخذ حصتنا، التي ستكون نصيب الأسد من الأعمال التجارية في المنطقة".

وقال "الرشيد": إن المسؤولين يتحدثون مع الشركات الكبرى التي تبلغ عائداتها السنوية مليار دولار أو أكثر، وجذب 480 شركة منها بتأسيس وجود لها في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

وتسعى السعودية لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المملكة وإقامة مكاتب إقليمية لها في الرياض، وأعلنت للشركات الأجنبية أنها لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتبارًا من عام 2024؛ إلا إذا كان لها وجود في المملكة، إلى جانب تدريب الشباب السعوديين.

وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل لتحويل العاصمة السعودية إلى مركز دولي للأعمال والمواهب، إلى جانب إجرائه العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؛ مما يجعل المملكة سوقًا ضخمًا ومكانًا أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تسعى لجذب 7 آلاف شركة عالمية.. منها 480 شركة عوائدها تفوق مليار دولار سنويًّا
سبق

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى جذب 7 آلاف شركة عالمية لافتتاح مقرات إقليمية بالسعودية، مع توفير بيئة الأعمال والمال للمستثمرين وحوافز أخرى لتحويل العاصمة الرياض إلى مركز أعمال عالمي.

وأعلنت 44 شركة متعددة الجنسيات، الرياضَ مقرًّا لها، ويأتي ذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي للمملكة.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في مقابلة مع "بلومبيرغ": "ببساطة المنطقة تتمتع بإمكانيات غير مستغلة، وأكبرها في المملكة، سوف نتأكد من أننا نأخذ حصتنا، التي ستكون نصيب الأسد من الأعمال التجارية في المنطقة".

وقال "الرشيد": إن المسؤولين يتحدثون مع الشركات الكبرى التي تبلغ عائداتها السنوية مليار دولار أو أكثر، وجذب 480 شركة منها بتأسيس وجود لها في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

وتسعى السعودية لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المملكة وإقامة مكاتب إقليمية لها في الرياض، وأعلنت للشركات الأجنبية أنها لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتبارًا من عام 2024؛ إلا إذا كان لها وجود في المملكة، إلى جانب تدريب الشباب السعوديين.

وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل لتحويل العاصمة السعودية إلى مركز دولي للأعمال والمواهب، إلى جانب إجرائه العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؛ مما يجعل المملكة سوقًا ضخمًا ومكانًا أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:44 AM

السعودية تسعى لجذب 7 آلاف شركة عالمية.. منها 480 شركة عوائدها تفوق مليار دولار سنويًّا

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خالد علي - الرياض
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تتطلع المملكة العربية السعودية إلى جذب 7 آلاف شركة عالمية لافتتاح مقرات إقليمية بالسعودية، مع توفير بيئة الأعمال والمال للمستثمرين وحوافز أخرى لتحويل العاصمة الرياض إلى مركز أعمال عالمي.

وأعلنت 44 شركة متعددة الجنسيات، الرياضَ مقرًّا لها، ويأتي ذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي للمملكة.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في مقابلة مع "بلومبيرغ": "ببساطة المنطقة تتمتع بإمكانيات غير مستغلة، وأكبرها في المملكة، سوف نتأكد من أننا نأخذ حصتنا، التي ستكون نصيب الأسد من الأعمال التجارية في المنطقة".

وقال "الرشيد": إن المسؤولين يتحدثون مع الشركات الكبرى التي تبلغ عائداتها السنوية مليار دولار أو أكثر، وجذب 480 شركة منها بتأسيس وجود لها في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

وتسعى السعودية لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المملكة وإقامة مكاتب إقليمية لها في الرياض، وأعلنت للشركات الأجنبية أنها لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتبارًا من عام 2024؛ إلا إذا كان لها وجود في المملكة، إلى جانب تدريب الشباب السعوديين.

وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل لتحويل العاصمة السعودية إلى مركز دولي للأعمال والمواهب، إلى جانب إجرائه العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؛ مما يجعل المملكة سوقًا ضخمًا ومكانًا أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية.

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