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"الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل

قالت إنه يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات قبل الإقلاع.. ومثلها قبل الوصول

أكدت هيئة الطيران المدني على حسابها الرسمي في تويتر أن التذكرة الإلكترونية تُعد تصريحًا؛ إذ تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول.

وتفصيلاً، قالت الهيئة: "تعتبر التذكرة الإلكترونية تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجول".

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"الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل
سبق

أكدت هيئة الطيران المدني على حسابها الرسمي في تويتر أن التذكرة الإلكترونية تُعد تصريحًا؛ إذ تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول.

وتفصيلاً، قالت الهيئة: "تعتبر التذكرة الإلكترونية تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجول".

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:46 AM

"الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل

قالت إنه يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات قبل الإقلاع.. ومثلها قبل الوصول

A A A
خالد علي - جدة
0
282

أكدت هيئة الطيران المدني على حسابها الرسمي في تويتر أن التذكرة الإلكترونية تُعد تصريحًا؛ إذ تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول.

وتفصيلاً، قالت الهيئة: "تعتبر التذكرة الإلكترونية تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجول".

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