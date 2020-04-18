القحطاني: هل تنجو الاقتصادات بعد جائحة كورونا.. تساؤلات وفرص؟

الخسائر المتوقعة ستكون 9 تريليون دولار والانكماش بنسبة 3%

قال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني إن على العالم أن يدرك حقيقة الاقتصاد العالمي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ خسائره 9 تريليون دولار بسبب جائحة ⁧‫كورونا وسينكمش بنسبة 3 % في هذا العام 2020 ويرتد في العام 2021 بنسبة نمو 5.8 %. وهذا الحجم من الخسائر لم يشهده الاقتصاد العالمي حتى في ظل الحربين العالمية الأولى والثانية وفي ظل الأزمات المتوالية التي أنهكت مكتسباته وآخرها كان في عام ٢٠٠٨.

وأضاف : "من هنا تأتي حاجة الدول إلى تدارك هذا التهاوي المخيف للاقتصاد وأصبحت بحاجة إلى اتخاذ خطوات ومعززات ذكية لا تحتمل الاجتهاد والخطأ، فدول العشرين G20 أوصت قبل أسابيع بدعم الاقتصاد العالمي بـ ٥ تريليون دولار وقامت حكومات بعض الدول بحزمة من المحفزات للنواتج المحلية لاقتصاداتها وعليها الإنفاق السريع والمقنن لقطاعات ذات تأثير في نموها ومن أهمها: الزراعة، الصناعة، الصحة، النقل، الطيران والتجزئة .... إلخ."

وأشار القحطاني إلى دراسة حديثة أصدرتها ذي أكونمست انلتلجنس يونت EIU أشارت إلى المستوى المؤسف للنمو في النواتج المحلية لدول العالم وتأثر العملات وسعر صرفها وانهيار التجارة العالمية بالسالب ب - 15.3 % كل هذا يقودنا إلى حقيقة واحدة هي أن الاقتصاد العالمي ينتظره مستقبل مخيف. وفي بحث أجريناه استطعنا تصنيف الاقتصادات العالمية إلى عدة أشكال وأين يقف الاقتصاد العالمي حاليًا وفي المستقبل بحيث رقم 1 الأفضل على الإطلاق ورقم 12 الأسوأ على الإطلاق وهي:

‏1. التفرد العالمي

‏2. التسيطر

‏3. الازدهار

‏4. الانتعاش

‏5. النمو

6. الاستقرار

‏7. التحفظ (كان الاقتصاد العالمي يقف هنا)

‏8. الركود

‏9. الانكماش (حيث يقف الآن الاقتصاد العالمي)

10. التدهور (سنقف هنا إذا استمر الوضع حتى يوليو)

‏11. الانهيار (سنقف هنا إذا استمر الوضع حتى نهاية ٢٠٢٠)

‏12. الهاوية (سنقف هنا إذا استمر الوضع حتى ٢٠٢١)

وأكد القحطاني أنه في أفضل السيناريوهات سيقف الاقتصاد العالمي عند المستوى العاشر (التدهور) في شهر يوليو القادم وهنا يجب على الدول أن تنتهج فكرًا اقتصاديًا مغايرًا تمامًا عما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا وهو الالتفاف لبعضهم بعضًا وخصوصًا الدول ذات الاقتصادات الكبرى وإعطاء قيمة حقيقية ودعم كبير للنواتج المحلية ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا والعناصر البشرية المؤهلة والمدربة والطاقة المبتكرة والذكية، وفي أسوأ السيناريوهات سيقف الاقتصاد العالمي عند المستوى الثاني عشر (الهاوية) في عام 2021 وهنا ستتغير المعادلة تمامًا من الانفتاح الذي يميز اقتصادنا اليوم الحر المتعولم والمنفتح ليتجه نحو الانعزال والتقوقع محليًا ليأخذ اقتصادات الدول إلى المشروعات الأقل قيمة اقتصادية وأصعبها إنتاجًا والتي لا تقوم على المعرفة والتقنية الذكية والمبادرات الابتكارية والاختراعات المذهلة كما كان سابقًا.