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رسمياً .. منتخب البرازيل يواجه السعودية والأرجنتين في الرياض وجدة

منتصف شهر أكتوبر المقبل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن منتخب البرازيل سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكّد الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن منتخب البرازيل سيواجه السعودية يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" في "الرياض".

وسيلعب مع منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر نفسه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة "جدة".

الجدير بالذكر أن الأخضر يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التى تنطلق يناير المقبل في الإمارات.

ويجري فريق "السامبا" مواجهات ودية عدة؛ حيث يستعد فريق المدرب تيتي لمواجهة الولايات المتحدة في نيوجيرزي، اليوم الجمعة، ثم السلفادور في ماريلاند يوم الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً .. منتخب البرازيل يواجه السعودية والأرجنتين في الرياض وجدة
سبق

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن منتخب البرازيل سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكّد الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن منتخب البرازيل سيواجه السعودية يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" في "الرياض".

وسيلعب مع منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر نفسه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة "جدة".

الجدير بالذكر أن الأخضر يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التى تنطلق يناير المقبل في الإمارات.

ويجري فريق "السامبا" مواجهات ودية عدة؛ حيث يستعد فريق المدرب تيتي لمواجهة الولايات المتحدة في نيوجيرزي، اليوم الجمعة، ثم السلفادور في ماريلاند يوم الثلاثاء.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
02:07 PM

رسمياً .. منتخب البرازيل يواجه السعودية والأرجنتين في الرياض وجدة

منتصف شهر أكتوبر المقبل

A A A
محمد البقمي - الرياض
11
9,397

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن منتخب البرازيل سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكّد الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن منتخب البرازيل سيواجه السعودية يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" في "الرياض".

وسيلعب مع منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر نفسه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة "جدة".

الجدير بالذكر أن الأخضر يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التى تنطلق يناير المقبل في الإمارات.

ويجري فريق "السامبا" مواجهات ودية عدة؛ حيث يستعد فريق المدرب تيتي لمواجهة الولايات المتحدة في نيوجيرزي، اليوم الجمعة، ثم السلفادور في ماريلاند يوم الثلاثاء.

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