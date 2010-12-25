النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجمعية "جوار "

لتعزيز روح الانتماء للوطن والمحافظة على الممتلكات العامة

أبرم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس

إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة عبدالله الفايز، وذلك للاشتراك في البرامج التي تقدمها الجمعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

وأوضح "القويحص" أن مجلس إدارة الجمعية لا يقتصر فقط على العاملين بالجمعية وإنما يجب أن يكون تكامليًا مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع الجمعيات الخيرية، ومن هذا المنطلق تحرص الأمانة لبناء تعاون مشترك .

من جانبه، بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن التعاون مع الجمعية يهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن

والمحافظة على الممتلكات العامة، والارتقاء بالوعي الديني والثقافي والاجتماعي.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة إنجازات ومبادرات الجمعية، موضحاً الدعم الذي تحظى به الجمعية من

حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجمعية "جوار "
سبق

أبرم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس

إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة عبدالله الفايز، وذلك للاشتراك في البرامج التي تقدمها الجمعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

وأوضح "القويحص" أن مجلس إدارة الجمعية لا يقتصر فقط على العاملين بالجمعية وإنما يجب أن يكون تكامليًا مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع الجمعيات الخيرية، ومن هذا المنطلق تحرص الأمانة لبناء تعاون مشترك .

من جانبه، بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن التعاون مع الجمعية يهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن

والمحافظة على الممتلكات العامة، والارتقاء بالوعي الديني والثقافي والاجتماعي.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة إنجازات ومبادرات الجمعية، موضحاً الدعم الذي تحظى به الجمعية من

حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
04:09 PM

مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجمعية "جوار "

لتعزيز روح الانتماء للوطن والمحافظة على الممتلكات العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
576

أبرم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس

إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة عبدالله الفايز، وذلك للاشتراك في البرامج التي تقدمها الجمعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

وأوضح "القويحص" أن مجلس إدارة الجمعية لا يقتصر فقط على العاملين بالجمعية وإنما يجب أن يكون تكامليًا مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع الجمعيات الخيرية، ومن هذا المنطلق تحرص الأمانة لبناء تعاون مشترك .

من جانبه، بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن التعاون مع الجمعية يهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن

والمحافظة على الممتلكات العامة، والارتقاء بالوعي الديني والثقافي والاجتماعي.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة إنجازات ومبادرات الجمعية، موضحاً الدعم الذي تحظى به الجمعية من

حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,828
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,699
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,295

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة