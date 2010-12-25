مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجمعية "جوار "

لتعزيز روح الانتماء للوطن والمحافظة على الممتلكات العامة

أبرم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اليوم، مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس

إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة عبدالله الفايز، وذلك للاشتراك في البرامج التي تقدمها الجمعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

وأوضح "القويحص" أن مجلس إدارة الجمعية لا يقتصر فقط على العاملين بالجمعية وإنما يجب أن يكون تكامليًا مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع الجمعيات الخيرية، ومن هذا المنطلق تحرص الأمانة لبناء تعاون مشترك .

من جانبه، بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن التعاون مع الجمعية يهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن

والمحافظة على الممتلكات العامة، والارتقاء بالوعي الديني والثقافي والاجتماعي.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة إنجازات ومبادرات الجمعية، موضحاً الدعم الذي تحظى به الجمعية من

حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.