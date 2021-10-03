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توقيف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطتهم القوات الخاصة للأمن البيئي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (25) مواطنًا و(12) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (665) رأسًا من الإبل و(914) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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توقيف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (25) مواطنًا و(12) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (665) رأسًا من الإبل و(914) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
06:39 PM

توقيف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطتهم القوات الخاصة للأمن البيئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (25) مواطنًا و(12) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (665) رأسًا من الإبل و(914) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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