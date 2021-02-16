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بالصور.. "سبق" ترصد اللحظات الأولى لحصول أهالي مكة على لقاح كورونا .. وإشادة بالتنظيم

"مطير": سيتم افتتاح 4 مراكز ونبدأ بمدينة الملك عبدالله حتى نصل 11 مركزًا

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بشكل رسمي بدأ عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بشكل فعلي لجميع المواطنين والمقيمين المسجلين مسبقًا عبر تطبيق صحتي في مقر جامعة أم القرى العابدية

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) برفقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير والدكتور أيمن مزجاجي مشرف المركز والمتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي.

واطلع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير " سبق" على الرحلة للحصول على لقاح كوفيد-19 تبدأ منذ وصول المواطن والمقيم إلى المركز ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.

وكشف "مطير" لـ "ســـبق" أن الذين حصلوا على اللقاح حتى هذه اللحظة بتطعيم أكثر من 100 شخص وسيتم مضاعفة العدد مع الأيام القادمة حتى نصل إلى تطعيم 2000 شخص يوميًا كما يستوعب المركز أكثر من 5000 شخص من خلال 62 كاونتر وسيتم مضاعفتها حتى تصل إلى 120 كاونتر.

وقال الدكتور "مطير" إن الخطة المبدئية التي نعمل على تحقيقها والتوسع بفتح 4 مراكز لاستقبال الراغبين في الحصول على اللقاح والعمل قائم لتجهيزها بالأجهزة والكوادر الطبية وأول تلك المراكز التي سيتم افتتاحها في مركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية ومن ثم إكمال ذلك التوسع حتى نصل إلى 11 مركزًا بمكة المكرمة.

وعبّر المواطن عبدالرحمن الزهراني ( 68) عامًا عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ولجميع العاملين في وزارة الصحة على جهودهم الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، مؤكدًا أن رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".

وقالت المواطنة آمنة (80 ) عامًا لـ "ســـبق" الله يعز دولتنا وحكامها مقدمًا الشكر لكل القائمين في صحة مكة على حسن الاستقبال وسرعة الإجراءات في أخذ اللقاح بكل سهولة.

وقد دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "سبق" ترصد اللحظات الأولى لحصول أهالي مكة على لقاح كورونا .. وإشادة بالتنظيم
سبق

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بشكل رسمي بدأ عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بشكل فعلي لجميع المواطنين والمقيمين المسجلين مسبقًا عبر تطبيق صحتي في مقر جامعة أم القرى العابدية

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) برفقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير والدكتور أيمن مزجاجي مشرف المركز والمتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي.

واطلع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير " سبق" على الرحلة للحصول على لقاح كوفيد-19 تبدأ منذ وصول المواطن والمقيم إلى المركز ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.

وكشف "مطير" لـ "ســـبق" أن الذين حصلوا على اللقاح حتى هذه اللحظة بتطعيم أكثر من 100 شخص وسيتم مضاعفة العدد مع الأيام القادمة حتى نصل إلى تطعيم 2000 شخص يوميًا كما يستوعب المركز أكثر من 5000 شخص من خلال 62 كاونتر وسيتم مضاعفتها حتى تصل إلى 120 كاونتر.

وقال الدكتور "مطير" إن الخطة المبدئية التي نعمل على تحقيقها والتوسع بفتح 4 مراكز لاستقبال الراغبين في الحصول على اللقاح والعمل قائم لتجهيزها بالأجهزة والكوادر الطبية وأول تلك المراكز التي سيتم افتتاحها في مركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية ومن ثم إكمال ذلك التوسع حتى نصل إلى 11 مركزًا بمكة المكرمة.

وعبّر المواطن عبدالرحمن الزهراني ( 68) عامًا عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ولجميع العاملين في وزارة الصحة على جهودهم الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، مؤكدًا أن رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".

وقالت المواطنة آمنة (80 ) عامًا لـ "ســـبق" الله يعز دولتنا وحكامها مقدمًا الشكر لكل القائمين في صحة مكة على حسن الاستقبال وسرعة الإجراءات في أخذ اللقاح بكل سهولة.

وقد دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
09:55 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
12:00 AM

بالصور.. "سبق" ترصد اللحظات الأولى لحصول أهالي مكة على لقاح كورونا .. وإشادة بالتنظيم

"مطير": سيتم افتتاح 4 مراكز ونبدأ بمدينة الملك عبدالله حتى نصل 11 مركزًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بشكل رسمي بدأ عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بشكل فعلي لجميع المواطنين والمقيمين المسجلين مسبقًا عبر تطبيق صحتي في مقر جامعة أم القرى العابدية

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) برفقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير والدكتور أيمن مزجاجي مشرف المركز والمتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي.

واطلع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير " سبق" على الرحلة للحصول على لقاح كوفيد-19 تبدأ منذ وصول المواطن والمقيم إلى المركز ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.

وكشف "مطير" لـ "ســـبق" أن الذين حصلوا على اللقاح حتى هذه اللحظة بتطعيم أكثر من 100 شخص وسيتم مضاعفة العدد مع الأيام القادمة حتى نصل إلى تطعيم 2000 شخص يوميًا كما يستوعب المركز أكثر من 5000 شخص من خلال 62 كاونتر وسيتم مضاعفتها حتى تصل إلى 120 كاونتر.

وقال الدكتور "مطير" إن الخطة المبدئية التي نعمل على تحقيقها والتوسع بفتح 4 مراكز لاستقبال الراغبين في الحصول على اللقاح والعمل قائم لتجهيزها بالأجهزة والكوادر الطبية وأول تلك المراكز التي سيتم افتتاحها في مركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية ومن ثم إكمال ذلك التوسع حتى نصل إلى 11 مركزًا بمكة المكرمة.

وعبّر المواطن عبدالرحمن الزهراني ( 68) عامًا عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ولجميع العاملين في وزارة الصحة على جهودهم الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، مؤكدًا أن رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".

وقالت المواطنة آمنة (80 ) عامًا لـ "ســـبق" الله يعز دولتنا وحكامها مقدمًا الشكر لكل القائمين في صحة مكة على حسن الاستقبال وسرعة الإجراءات في أخذ اللقاح بكل سهولة.

وقد دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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