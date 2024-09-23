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"الهاجري": نشهد مرحلة تنموية جديدة لتعزيز جودة حياة

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89

رفع عضو مجلس الشورى د.إياس الهاجري التهنئة لمقادم خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي عامة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني "89".

وقال "الهاجري": هذه مناسبة كريمة نعتز بذكراها في كل عام، نستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا الغالية الملك عبدالعزيز من جهود عظيمة في توحيد هذه البلاد الطيبة وإقامتها على أسس راسخة ومتينة.

وأضاف: لقد كان تأسيس هذا البلد الكريم هو نقطة انطلاق في تحقيق إنجازات حضارية واسعة على مدى العقود الماضية تحت قيادة ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز.

وأضاف: ها نحن الآن نشهد مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن لينعم في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأردف: المسؤولية الواقعة علينا جميعاً أن نضاعف الجهود ونشحذ الهمم للعمل على كل ما من شأنه تعزيز وحدة وأمن ورفعة هذا الوطن الكريم.

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"الهاجري": نشهد مرحلة تنموية جديدة لتعزيز جودة حياة
سبق

رفع عضو مجلس الشورى د.إياس الهاجري التهنئة لمقادم خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي عامة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني "89".

وقال "الهاجري": هذه مناسبة كريمة نعتز بذكراها في كل عام، نستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا الغالية الملك عبدالعزيز من جهود عظيمة في توحيد هذه البلاد الطيبة وإقامتها على أسس راسخة ومتينة.

وأضاف: لقد كان تأسيس هذا البلد الكريم هو نقطة انطلاق في تحقيق إنجازات حضارية واسعة على مدى العقود الماضية تحت قيادة ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز.

وأضاف: ها نحن الآن نشهد مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن لينعم في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأردف: المسؤولية الواقعة علينا جميعاً أن نضاعف الجهود ونشحذ الهمم للعمل على كل ما من شأنه تعزيز وحدة وأمن ورفعة هذا الوطن الكريم.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
07:54 PM

"الهاجري": نشهد مرحلة تنموية جديدة لتعزيز جودة حياة

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عضو مجلس الشورى د.إياس الهاجري التهنئة لمقادم خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي عامة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني "89".

وقال "الهاجري": هذه مناسبة كريمة نعتز بذكراها في كل عام، نستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا الغالية الملك عبدالعزيز من جهود عظيمة في توحيد هذه البلاد الطيبة وإقامتها على أسس راسخة ومتينة.

وأضاف: لقد كان تأسيس هذا البلد الكريم هو نقطة انطلاق في تحقيق إنجازات حضارية واسعة على مدى العقود الماضية تحت قيادة ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز.

وأضاف: ها نحن الآن نشهد مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن لينعم في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأردف: المسؤولية الواقعة علينا جميعاً أن نضاعف الجهود ونشحذ الهمم للعمل على كل ما من شأنه تعزيز وحدة وأمن ورفعة هذا الوطن الكريم.

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