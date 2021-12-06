شاهد.. عُماني يوثِّق موكب ولي العهد ويهتف: "يا حي أبو سلمان ويا حي أهل السعودية"

عبارات ترحيبية تعكس العلاقة الأخوية العميقة التي يُكنُّها الشعب العُماني للسعودية وقيادتها

احتشد أبناء الشعب العُماني في طرقات العاصمة مسقط للترحيب بضيف عُمان الكبير سمو ولي العهد، الذي وصل قبل قليل، وكان السلطان هيثم في مقدمة مستقبليه في بداية زيارته التاريخية للسلطنة، وسط ترحيب منقطع النظير من أبناء الشعب العُماني الشقيق.

وتفصيلاً، وثَّق "مواطن عُماني" مقطع فيديو لموكب ولي العهد بطرقات العاصمة مسقط وهو يهتف: "يا حي أبو سلمان، ويا حي أهل السعودية"، في عبارات ترحيبية، تتوِّج العلاقة الأخوية العميقة التي يُكنُّها الشعب العُماني للسعودية وقيادتها .

ويتصدر وسما "محمد_بن_سلمان_ضيف_عُمان" و"‫#ولي_العهد_في_عُمان" ‫منصة تويتر تزامنًا مع بدء جولة سمو الأمير محمد بن سلمان الرسمية التي تتصدر المشهد الخليجي.