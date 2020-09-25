"حمدانية جدة" ينظّم المسابقة الرقمية احتفاءً باليوم الوطني 90

أُقيمت بمشاركة 30 متسابقاً.. واستهدفت نشر ثقافة المشي

نظّم مركز حي الحمدانية التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة، بالتعاون مع فريق مشاة أحياء الحمدانية التطوعي، المسابقة الرقمية "٩٠×٩٠"، التي أقيمت احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

واستمر الحدث منذ ١٣ سبتمبر حتى ٢٢ سبتمبر بمشاركة ٣٠ متسابقاً، وبلغ إجمالي خطوات المتسابقين ٥٣٥٧٠٠٠ خطوة، حيث حصد الأول (علي حسن الشهري) ٥١٨ ألف خطوة، في حين بلغ متوسط الخُطى للمشاركين بمعدل ٢٨٠ ألف خطوة، كما حصل أصغر متسابق وعمره ١٤ عاماً (نايف خالد الخيبري) على ١٤٢ ألف خطوة.

وسلّم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة د. عبدالله صالح الغامدي؛ الشهادات والميداليات للفائزين، وشكر المتسابقين وحثهم على نشر ثقافة المشي في الحي.

واستعرض قائد الفريق خالد الخيبري؛ النتائج الإيجابية التي حققها المشاركون خلال الشهرين الماضيين من انخفاض في الكتلة الدهنية، ونقص في وزن المشارك وتحسن مستويات السكر وضغط الدم لدى البعض، وتحسن المزاج العام وانخفاض التوتر والقلق من خلال المشي والصحبة المحفزة.