النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حمدانية جدة" ينظّم المسابقة الرقمية احتفاءً باليوم الوطني 90

أُقيمت بمشاركة 30 متسابقاً.. واستهدفت نشر ثقافة المشي

نظّم مركز حي الحمدانية التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة، بالتعاون مع فريق مشاة أحياء الحمدانية التطوعي، المسابقة الرقمية "٩٠×٩٠"، التي أقيمت احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

واستمر الحدث منذ ١٣ سبتمبر حتى ٢٢ سبتمبر بمشاركة ٣٠ متسابقاً، وبلغ إجمالي خطوات المتسابقين ٥٣٥٧٠٠٠ خطوة، حيث حصد الأول (علي حسن الشهري) ٥١٨ ألف خطوة، في حين بلغ متوسط الخُطى للمشاركين بمعدل ٢٨٠ ألف خطوة، كما حصل أصغر متسابق وعمره ١٤ عاماً (نايف خالد الخيبري) على ١٤٢ ألف خطوة.

وسلّم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة د. عبدالله صالح الغامدي؛ الشهادات والميداليات للفائزين، وشكر المتسابقين وحثهم على نشر ثقافة المشي في الحي.

واستعرض قائد الفريق خالد الخيبري؛ النتائج الإيجابية التي حققها المشاركون خلال الشهرين الماضيين من انخفاض في الكتلة الدهنية، ونقص في وزن المشارك وتحسن مستويات السكر وضغط الدم لدى البعض، وتحسن المزاج العام وانخفاض التوتر والقلق من خلال المشي والصحبة المحفزة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"حمدانية جدة" ينظّم المسابقة الرقمية احتفاءً باليوم الوطني 90
سبق

نظّم مركز حي الحمدانية التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة، بالتعاون مع فريق مشاة أحياء الحمدانية التطوعي، المسابقة الرقمية "٩٠×٩٠"، التي أقيمت احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

واستمر الحدث منذ ١٣ سبتمبر حتى ٢٢ سبتمبر بمشاركة ٣٠ متسابقاً، وبلغ إجمالي خطوات المتسابقين ٥٣٥٧٠٠٠ خطوة، حيث حصد الأول (علي حسن الشهري) ٥١٨ ألف خطوة، في حين بلغ متوسط الخُطى للمشاركين بمعدل ٢٨٠ ألف خطوة، كما حصل أصغر متسابق وعمره ١٤ عاماً (نايف خالد الخيبري) على ١٤٢ ألف خطوة.

وسلّم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة د. عبدالله صالح الغامدي؛ الشهادات والميداليات للفائزين، وشكر المتسابقين وحثهم على نشر ثقافة المشي في الحي.

واستعرض قائد الفريق خالد الخيبري؛ النتائج الإيجابية التي حققها المشاركون خلال الشهرين الماضيين من انخفاض في الكتلة الدهنية، ونقص في وزن المشارك وتحسن مستويات السكر وضغط الدم لدى البعض، وتحسن المزاج العام وانخفاض التوتر والقلق من خلال المشي والصحبة المحفزة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:03 PM

"حمدانية جدة" ينظّم المسابقة الرقمية احتفاءً باليوم الوطني 90

أُقيمت بمشاركة 30 متسابقاً.. واستهدفت نشر ثقافة المشي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
152

نظّم مركز حي الحمدانية التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة، بالتعاون مع فريق مشاة أحياء الحمدانية التطوعي، المسابقة الرقمية "٩٠×٩٠"، التي أقيمت احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

واستمر الحدث منذ ١٣ سبتمبر حتى ٢٢ سبتمبر بمشاركة ٣٠ متسابقاً، وبلغ إجمالي خطوات المتسابقين ٥٣٥٧٠٠٠ خطوة، حيث حصد الأول (علي حسن الشهري) ٥١٨ ألف خطوة، في حين بلغ متوسط الخُطى للمشاركين بمعدل ٢٨٠ ألف خطوة، كما حصل أصغر متسابق وعمره ١٤ عاماً (نايف خالد الخيبري) على ١٤٢ ألف خطوة.

وسلّم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة د. عبدالله صالح الغامدي؛ الشهادات والميداليات للفائزين، وشكر المتسابقين وحثهم على نشر ثقافة المشي في الحي.

واستعرض قائد الفريق خالد الخيبري؛ النتائج الإيجابية التي حققها المشاركون خلال الشهرين الماضيين من انخفاض في الكتلة الدهنية، ونقص في وزن المشارك وتحسن مستويات السكر وضغط الدم لدى البعض، وتحسن المزاج العام وانخفاض التوتر والقلق من خلال المشي والصحبة المحفزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,039
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,822

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة