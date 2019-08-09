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"موانئ": 4 ملايين رأس ماشية دخلت المملكة حتى يوليو

بزيادة 21 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن دخول 4.1 مليون رأس من الماشية إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو لعام 2019م، بنسبة زيادة بلغت 21 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وبلغت أعداد المواشي الواردة إلى المملكة خلال شهر يوليو لعام 2019م، 1.1 مليون رأس من الماشية، بنسبة زيادة بلغت 97.42 % وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وتعمل "موانئ"، على توفير وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للجهات ذات العلاقة؛ للقيام بأدوارها المنوطة بها من خلال التأكّد من سلامة المواشي الحية بعد دخولها إلى المملكة عن طريق البحر من قِبل المحاجر البيطرية.

وتوجد سلسلة من الإجراءات التي يقوم عليها كل من: الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عند استقبال السفن المخصصة لنقل المواشي، ابتداءً من ترصيف السفينة وتفريغها من المواشي التي تنقل للحظائر لأخذ عيّنات عشوائية منها بوساطة الأطباء البيطريين لفحصها بالمختبرات المختصة، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أيّ أوبئة محجرية، ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغّل محطة المواشي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ": 4 ملايين رأس ماشية دخلت المملكة حتى يوليو
سبق

كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن دخول 4.1 مليون رأس من الماشية إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو لعام 2019م، بنسبة زيادة بلغت 21 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وبلغت أعداد المواشي الواردة إلى المملكة خلال شهر يوليو لعام 2019م، 1.1 مليون رأس من الماشية، بنسبة زيادة بلغت 97.42 % وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وتعمل "موانئ"، على توفير وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للجهات ذات العلاقة؛ للقيام بأدوارها المنوطة بها من خلال التأكّد من سلامة المواشي الحية بعد دخولها إلى المملكة عن طريق البحر من قِبل المحاجر البيطرية.

وتوجد سلسلة من الإجراءات التي يقوم عليها كل من: الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عند استقبال السفن المخصصة لنقل المواشي، ابتداءً من ترصيف السفينة وتفريغها من المواشي التي تنقل للحظائر لأخذ عيّنات عشوائية منها بوساطة الأطباء البيطريين لفحصها بالمختبرات المختصة، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أيّ أوبئة محجرية، ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغّل محطة المواشي.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
02:30 PM

"موانئ": 4 ملايين رأس ماشية دخلت المملكة حتى يوليو

بزيادة 21 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن دخول 4.1 مليون رأس من الماشية إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو لعام 2019م، بنسبة زيادة بلغت 21 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وبلغت أعداد المواشي الواردة إلى المملكة خلال شهر يوليو لعام 2019م، 1.1 مليون رأس من الماشية، بنسبة زيادة بلغت 97.42 % وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وتعمل "موانئ"، على توفير وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للجهات ذات العلاقة؛ للقيام بأدوارها المنوطة بها من خلال التأكّد من سلامة المواشي الحية بعد دخولها إلى المملكة عن طريق البحر من قِبل المحاجر البيطرية.

وتوجد سلسلة من الإجراءات التي يقوم عليها كل من: الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عند استقبال السفن المخصصة لنقل المواشي، ابتداءً من ترصيف السفينة وتفريغها من المواشي التي تنقل للحظائر لأخذ عيّنات عشوائية منها بوساطة الأطباء البيطريين لفحصها بالمختبرات المختصة، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أيّ أوبئة محجرية، ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغّل محطة المواشي.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,627
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,631
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,721

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