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"سوق الأسهم" يرتفع 112 نقطة ويغلق عند 6267.56

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 112.71 نقطة ليقفل عند مستوى 6267.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 288 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات المراكز, أسترا الصناعية, الأصيل, ميدغلف للتأمين, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم, أسواق المزرعة, البحر الأحمر, العبداللطيف, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و 4.38%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، السعودي الفرنسي, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, سابك، والسعودي الفرنسي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 118,01 نقطة ليقفل عند مستوى 5925.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 33 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 862 ألف سهم تقاسمتها 1289 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سوق الأسهم" يرتفع 112 نقطة ويغلق عند 6267.56
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 112.71 نقطة ليقفل عند مستوى 6267.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 288 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات المراكز, أسترا الصناعية, الأصيل, ميدغلف للتأمين, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم, أسواق المزرعة, البحر الأحمر, العبداللطيف, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و 4.38%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، السعودي الفرنسي, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, سابك، والسعودي الفرنسي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 118,01 نقطة ليقفل عند مستوى 5925.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 33 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 862 ألف سهم تقاسمتها 1289 صفقة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:05 PM

"سوق الأسهم" يرتفع 112 نقطة ويغلق عند 6267.56

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 112.71 نقطة ليقفل عند مستوى 6267.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 288 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات المراكز, أسترا الصناعية, الأصيل, ميدغلف للتأمين, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم, أسواق المزرعة, البحر الأحمر, العبداللطيف, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و 4.38%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، السعودي الفرنسي, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, سابك، والسعودي الفرنسي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 118,01 نقطة ليقفل عند مستوى 5925.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 33 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 862 ألف سهم تقاسمتها 1289 صفقة.

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