نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة. وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع. وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية. وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-31 نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.

وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 06:11 PM

أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب





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نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.

وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.