فرنسا.. استمرار قيود كورونا حتى انخفاض الإصابات إلى أقل من 3 آلاف

رئيس الوزراء: إذا كانت المؤشرات سيئة لن يتم إلغاء القيود في 11 مايو

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للبرلمان الثلاثاء، إن فرنسا لن تنهي إجراءات العزل العام في البلاد، ما لم ينخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 3000 يومياً.

وأضاف فيليب أن "إلغاء إجراءات العزل العام في 11 مايو يعتمد على انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 3000 يومياً".

وتابع: "إذا كانت المؤشرات سيئة، لن يتم إلغاء القيود في 11 مايو".

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 3000 في 15 أبريل الجاري، وخلال الأسبوعين الماضيين، بلغ متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة حوالي 2162.

وسجلت فرنسا أمس الاثنين أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وارتفاعاً في عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام.

وحسب وزارة الصحة تم تسجيل 437 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23293 حالة، في حصيلة هي الأكبر منذ 4 أيام.

كما تم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفاً و339 حالة.