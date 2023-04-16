الجيش اليمني يُفشل 3 هجمات للحوثيين في مأرب وصنعاء وتعز

كبّد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانيًّا في عدد من جبهات القتال.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي المتمردة حاولت مهاجمة عدة مواقع للجيش في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، لكن قواته أفشلت الهجوم وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في موازاة ذلك أفشلت قوات الجيش الوطني هجمات أخرى للميليشيا الحوثية في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وكبدتها قتلى وجرحى.

وفي محافظة تعز أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات هجومية للميليشيا الانقلابية على معسكر التشريفات شرقي المدينة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر.