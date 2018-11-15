"آل الشيخ" عند وصول "أفضل لاعب بالعالم" للرياض: "استقبال هادئ وجميل لميسي"

غرد بصورته أثناء وصوله المطار

احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بوصول اللاعب ليونيل ميسي، إلى الرياض، اليوم، ضمن بعثة المنتخب الأرجنتيني الذي سيلاقي نظيره البرازيلي في الرياض، في مباراة ودية، غدًا الجمعة.

وكتب "آل الشيخ" في تغريدة له على تويتر، مصحوبًا بصورة أفضل لاعب في العالم لعام 2019: "استقبال هادئ وجميل لميسي".

وكانت بعثة المنتخب الأرجنتيني وصلت الرياض اليوم استعدادًا لمواجهة البرازيل وديًا على ملعب جامعة الملك سعود.

وتقدم ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بعثة فريقه التي من المقرر أن تواجه البرازيل في اللقاء الملقب بـ"سوبر كلاسيكو" يوم الجمعة.

وضمت قائمة المنتخب الأرجنتيني عددًا من النجوم من أبرزهم ديبالا ولاوتارو وأغويرو.

وكان المنتخب البرازيلي وصل إلى الرياض مساء أمس الأربعاء، وأجرى تدريباته على ملعب الجامعة.

وتضم قائمة منتخب "السامبا" كل النجوم الذين يتقدمهم فيرمينو وكوتينيو وكاسيميرو وأليسون باستثناء نيمار الذي تم استبعاده للإصابة.

وأقام منتخب "التانغو"، معسكرًا في مدينة بالما الإسبانية قبل التوجه إلى السعودية، ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى، الاثنين المقبل، أمام أوروجواي.

وسبق أن تواجه المنتخبان في أكتوبر من 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتهى اللقاء حينها بهدف دون رد للبرازيل، جاء عن طريق ميراندا.