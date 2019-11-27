النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلبة كلية الدفاع بالإمارات يزورون مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض

في سياق التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة العميد البحري الركن طارق بن خلفان الزعابي، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء في التحالف فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية.

وأكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد اللواء "المغيدي" بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضواً في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وبما لها من تجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

كلية الدفاع بالإمارات الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طلبة كلية الدفاع بالإمارات يزورون مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض
سبق

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة العميد البحري الركن طارق بن خلفان الزعابي، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء في التحالف فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية.

وأكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد اللواء "المغيدي" بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضواً في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وبما لها من تجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
06:50 PM

طلبة كلية الدفاع بالإمارات يزورون مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض

في سياق التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,446

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة العميد البحري الركن طارق بن خلفان الزعابي، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء في التحالف فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية.

وأكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد اللواء "المغيدي" بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضواً في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وبما لها من تجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,173
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,666
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,041
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,407

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة