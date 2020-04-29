بدأت كلٌّ من: نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، بالعودة تدريجيًّا إلى حياتها الطبيعية بعد رفعها للقيود عن الحركة الاقتصادية فيها، فيما توقع خبراء اقتصاديون أن يؤثر هذا النشاط إيجابًا على عملاتها. وقالت شبكة "سي إن بي سي": إنه "بينما تحاول معظم الدول محاربة عدوى كورونا تعود كلٌّ من نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية تدريجيًّا إلى حياتها الطبيعية، وإن رفع القيود عن الاقتصادات في هذه الدول زاد من جاذبيتها للمستثمرين، بالعلاقة مع العملات الوطنية التي سجّلت ارتفاعًا قياسيًّا". وقالت الخبيرة في مجال العملات، كاتي ليان: إن "نيوزيلندا وأستراليا فعالتان للغاية في السيطرة على (كوفيد – 19)، وهما مستعدتان لإعادة تشغيل اقتصاداتهما، واستئناف هذه الدول نشاطاتها يعني أنها تتقدم بخطوة على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي، وهذا بدوره يجب أن يكون له تأثير إيجابي كبير جدًّا على عملاتها". من جانبه قال مدير الاقتصاد والأسواق في بنك أستراليا الوطني تاباس ستريكلاند، يوم الثلاثاء الماضي: إنه "من الواضح أيضًا أن آسيا قد سيطرت على الفيروس بشكل أكثر فاعلية من الولايات المتحدة وأوروبا"؛ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة النشاط في كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، واستعادة الصين لنشاطها التدريجي، سيسهم في تطوير اقتصادات هذه البلدان.

3 دول بدأت في العودة لحياتها الطبيعية بعد تجاوز آثار جائحة كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-29 بدأت كلٌّ من: نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، بالعودة تدريجيًّا إلى حياتها الطبيعية بعد رفعها للقيود عن الحركة الاقتصادية فيها، فيما توقع خبراء اقتصاديون أن يؤثر هذا النشاط إيجابًا على عملاتها.



وقالت شبكة "سي إن بي سي": إنه "بينما تحاول معظم الدول محاربة عدوى كورونا تعود كلٌّ من نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية تدريجيًّا إلى حياتها الطبيعية، وإن رفع القيود عن الاقتصادات في هذه الدول زاد من جاذبيتها للمستثمرين، بالعلاقة مع العملات الوطنية التي سجّلت ارتفاعًا قياسيًّا".



وقالت الخبيرة في مجال العملات، كاتي ليان: إن "نيوزيلندا وأستراليا فعالتان للغاية في السيطرة على (كوفيد – 19)، وهما مستعدتان لإعادة تشغيل اقتصاداتهما، واستئناف هذه الدول نشاطاتها يعني أنها تتقدم بخطوة على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي، وهذا بدوره يجب أن يكون له تأثير إيجابي كبير جدًّا على عملاتها".



من جانبه قال مدير الاقتصاد والأسواق في بنك أستراليا الوطني تاباس ستريكلاند، يوم الثلاثاء الماضي: إنه "من الواضح أيضًا أن آسيا قد سيطرت على الفيروس بشكل أكثر فاعلية من الولايات المتحدة وأوروبا"؛ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة النشاط في كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، واستعادة الصين لنشاطها التدريجي، سيسهم في تطوير اقتصادات هذه البلدان.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 11:14 AM

3 دول بدأت في العودة لحياتها الطبيعية بعد تجاوز آثار جائحة كورونا خبراء يتوقّعون تأثيرًا إيجابيًّا على عملاتها وتأثيرًا إيجابيًّا على اقتصاداتها





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بدأت كلٌّ من: نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، بالعودة تدريجيًّا إلى حياتها الطبيعية بعد رفعها للقيود عن الحركة الاقتصادية فيها، فيما توقع خبراء اقتصاديون أن يؤثر هذا النشاط إيجابًا على عملاتها.



وقالت شبكة "سي إن بي سي": إنه "بينما تحاول معظم الدول محاربة عدوى كورونا تعود كلٌّ من نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية تدريجيًّا إلى حياتها الطبيعية، وإن رفع القيود عن الاقتصادات في هذه الدول زاد من جاذبيتها للمستثمرين، بالعلاقة مع العملات الوطنية التي سجّلت ارتفاعًا قياسيًّا".



وقالت الخبيرة في مجال العملات، كاتي ليان: إن "نيوزيلندا وأستراليا فعالتان للغاية في السيطرة على (كوفيد – 19)، وهما مستعدتان لإعادة تشغيل اقتصاداتهما، واستئناف هذه الدول نشاطاتها يعني أنها تتقدم بخطوة على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي، وهذا بدوره يجب أن يكون له تأثير إيجابي كبير جدًّا على عملاتها".



من جانبه قال مدير الاقتصاد والأسواق في بنك أستراليا الوطني تاباس ستريكلاند، يوم الثلاثاء الماضي: إنه "من الواضح أيضًا أن آسيا قد سيطرت على الفيروس بشكل أكثر فاعلية من الولايات المتحدة وأوروبا"؛ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة النشاط في كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، واستعادة الصين لنشاطها التدريجي، سيسهم في تطوير اقتصادات هذه البلدان.