خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل1977 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 حالة وفاة، و1977 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1599 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات لافتة النظر إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 214 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.