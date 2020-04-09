"كيان" للأيتام تعقد ورشة عمل "عن بُعد" للتعريف بمفهوم دليل السياسات والإجراءات

برعاية مؤسسة الملك خالد ومشاركة عدد من الخبراء وموظفات الجمعية

عقدت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة ورشة عمل بعنوان "إعداد دليل سياسات البرامج والمشاريع" من مشروع الاحتضان الكلي (عن بُعد)؛ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من جائحة فيروس "كورونا".

وجاءت الورشة برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وموظفات الجمعية وعدد من الخبراء في مجال الأيتام، وبمشاركة بعض القيادات من مؤسسة الملك خالد.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمفهوم دليل السياسات والإجراءات وأهميته ومعرفة أصحاب المصلحة الداخلين والخارجين ومعرفة نطاق عمل إدارة المشاريع ومعرفة تطلعات أصحاب المصلحة وأهدافهم من الدليل.

ودار حوار هادف وفاعل بين المدرب والحضور مما أثرى المعلومات ومدى الاستفادة منها، وفي الختام شكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها الغامدي مؤسسة الملك خالد الخيرية على دعمها لجمعية "كيان"، كما شكرت المدرب والحضور من الخبراء وعضوات مجلس الإدارة وموظفات الجمعية معربة عن سعادتها بعقد هذه الورشة الهامة رغم كل الظروف.

وأشادت "الغامدي" بالتفاعل الممتاز والثري من الجميع. وتمنت للجميع الصحة والعافية ودعت الله سبحانه أن يكف البلاء عن الوطن الغالي وعن العالم أجمع.