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وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

هذه الدولة مخرج السعوديين بعد منع السفر لدبي... تعرّف عليها

زارها مليون مواطن في عام 2019 وستكون وجهة مفضلة وتتصدر الحجوزات

ساعات قليلة وتنتهي مهلة دخول المواطنين والمقيمين إلى المملكة، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع السفر وتعليق القدوم من وإلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام إضافة إلى أفغانستان، وهي الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وكشفت وكالات السفر بالرياض وجدة على استحواذ كل من مصر واليونان والمالديف على أغلب الحجوزات التي تم إلغاؤها في دبي والبوصلة تتجه بقوة إلى مصر في المركز الأول

وأكد مسؤولو الوكالات السياحية السعودية أن منع السفر سيدعم السياحة الداخلية ولكن المؤشرات تسجل أن مصر تتصدر الحجوزات وستكون وجهة مفضلة للسياح السعوديين نتيجة الخيارات المتنوعة التي تقدمها للسياح ورخص الأسعار والخدمات السياحية التي تقدمها

وذكرت بعض الوكالات أن هذه فرصة للوجهات الداخلية السعودية لاستقطاب المزيد من السياح شريطة أن تتوافق الأسعار مع مثيلها الخارجي وإن كانت الحصة الأكبر من السعوديين ستتجه إلى مصر في ظل التعافي الذي شهدته القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والغردقة.

يذكر أنه في عام 2019 بلغ عدد الرحلات للسعوديين إلى مصر 1.400 رحلة ووصل عدد السعوديين إلى عتبة المليون سائح وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019.

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هذه الدولة مخرج السعوديين بعد منع السفر لدبي... تعرّف عليها
سبق

ساعات قليلة وتنتهي مهلة دخول المواطنين والمقيمين إلى المملكة، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع السفر وتعليق القدوم من وإلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام إضافة إلى أفغانستان، وهي الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وكشفت وكالات السفر بالرياض وجدة على استحواذ كل من مصر واليونان والمالديف على أغلب الحجوزات التي تم إلغاؤها في دبي والبوصلة تتجه بقوة إلى مصر في المركز الأول

وأكد مسؤولو الوكالات السياحية السعودية أن منع السفر سيدعم السياحة الداخلية ولكن المؤشرات تسجل أن مصر تتصدر الحجوزات وستكون وجهة مفضلة للسياح السعوديين نتيجة الخيارات المتنوعة التي تقدمها للسياح ورخص الأسعار والخدمات السياحية التي تقدمها

وذكرت بعض الوكالات أن هذه فرصة للوجهات الداخلية السعودية لاستقطاب المزيد من السياح شريطة أن تتوافق الأسعار مع مثيلها الخارجي وإن كانت الحصة الأكبر من السعوديين ستتجه إلى مصر في ظل التعافي الذي شهدته القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والغردقة.

يذكر أنه في عام 2019 بلغ عدد الرحلات للسعوديين إلى مصر 1.400 رحلة ووصل عدد السعوديين إلى عتبة المليون سائح وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
06:40 PM

هذه الدولة مخرج السعوديين بعد منع السفر لدبي... تعرّف عليها

زارها مليون مواطن في عام 2019 وستكون وجهة مفضلة وتتصدر الحجوزات

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خالد خليل - الرياض
14
71,958

ساعات قليلة وتنتهي مهلة دخول المواطنين والمقيمين إلى المملكة، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع السفر وتعليق القدوم من وإلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام إضافة إلى أفغانستان، وهي الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وكشفت وكالات السفر بالرياض وجدة على استحواذ كل من مصر واليونان والمالديف على أغلب الحجوزات التي تم إلغاؤها في دبي والبوصلة تتجه بقوة إلى مصر في المركز الأول

وأكد مسؤولو الوكالات السياحية السعودية أن منع السفر سيدعم السياحة الداخلية ولكن المؤشرات تسجل أن مصر تتصدر الحجوزات وستكون وجهة مفضلة للسياح السعوديين نتيجة الخيارات المتنوعة التي تقدمها للسياح ورخص الأسعار والخدمات السياحية التي تقدمها

وذكرت بعض الوكالات أن هذه فرصة للوجهات الداخلية السعودية لاستقطاب المزيد من السياح شريطة أن تتوافق الأسعار مع مثيلها الخارجي وإن كانت الحصة الأكبر من السعوديين ستتجه إلى مصر في ظل التعافي الذي شهدته القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والغردقة.

يذكر أنه في عام 2019 بلغ عدد الرحلات للسعوديين إلى مصر 1.400 رحلة ووصل عدد السعوديين إلى عتبة المليون سائح وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019.

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