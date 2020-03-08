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"كورونا" يُنهي حياة شخصين بالعراق.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6

الإصابات بالفيروس بلغت 54

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم (الأحد)، بوفاة شخصين بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ست حالات.

نقلت "رويترز" عن مسؤولين من قطاع الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في العراق ارتفع إلى 54 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يُنهي حياة شخصين بالعراق.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6
سبق

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم (الأحد)، بوفاة شخصين بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ست حالات.

نقلت "رويترز" عن مسؤولين من قطاع الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في العراق ارتفع إلى 54 حالة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:48 PM

"كورونا" يُنهي حياة شخصين بالعراق.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6

الإصابات بالفيروس بلغت 54

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم (الأحد)، بوفاة شخصين بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ست حالات.

نقلت "رويترز" عن مسؤولين من قطاع الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في العراق ارتفع إلى 54 حالة.

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