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تبوك.. عمالة وافدة تحول قصر أفراح إلى مصنع للنجارة بمواد مستهلكة

يقطنه ما لا يقل عن 20 عاملاً ضبطوا وسلموا للجهات المختصة بالمنطقة

ضبطت بلدية القادسية الفرعية بتبوك داخل أحد قصور الأفراح عمالة من جنسية آسيوية اتخذت القصر مصنعاً للنجارة وتنجيد وصناعة الكنب والأثاث بمواد مستخدمة وقديمة وبشكل مخالف وبيعه لعدد من المؤسسات داخل المدينة.

وقال رئيس بلدية القادسية الفرعية بالنيابة المهندس ناصر البلوي إن الموقع يحتوي على سكن يقطنه ما لا يقل عن (٢٠) عاملاً تم ضبطهم وتسليمهم للجهات المختصة، كما تم إغلاق المصنع وجار تطبيق نظام لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية بحق المخالف.

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تبوك.. عمالة وافدة تحول قصر أفراح إلى مصنع للنجارة بمواد مستهلكة
سبق

ضبطت بلدية القادسية الفرعية بتبوك داخل أحد قصور الأفراح عمالة من جنسية آسيوية اتخذت القصر مصنعاً للنجارة وتنجيد وصناعة الكنب والأثاث بمواد مستخدمة وقديمة وبشكل مخالف وبيعه لعدد من المؤسسات داخل المدينة.

وقال رئيس بلدية القادسية الفرعية بالنيابة المهندس ناصر البلوي إن الموقع يحتوي على سكن يقطنه ما لا يقل عن (٢٠) عاملاً تم ضبطهم وتسليمهم للجهات المختصة، كما تم إغلاق المصنع وجار تطبيق نظام لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية بحق المخالف.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:22 PM

تبوك.. عمالة وافدة تحول قصر أفراح إلى مصنع للنجارة بمواد مستهلكة

يقطنه ما لا يقل عن 20 عاملاً ضبطوا وسلموا للجهات المختصة بالمنطقة

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
5,267

ضبطت بلدية القادسية الفرعية بتبوك داخل أحد قصور الأفراح عمالة من جنسية آسيوية اتخذت القصر مصنعاً للنجارة وتنجيد وصناعة الكنب والأثاث بمواد مستخدمة وقديمة وبشكل مخالف وبيعه لعدد من المؤسسات داخل المدينة.

وقال رئيس بلدية القادسية الفرعية بالنيابة المهندس ناصر البلوي إن الموقع يحتوي على سكن يقطنه ما لا يقل عن (٢٠) عاملاً تم ضبطهم وتسليمهم للجهات المختصة، كما تم إغلاق المصنع وجار تطبيق نظام لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية بحق المخالف.

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