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"صحة عسير" تنفِّذ ١٦٦٧ زيارة رقابية متنوعة على المنشآت الصحية الخاصة

لضبط سير العمل والتأكد من الالتزام بالأنظمة ومتابعة توافُر المستلزمات الطبية

نفَّذت صحة عسير ممثلة في إدارة الالتزام ١٦٦٧زيارة رقابية ميدانية متنوعة منذ بدء أزمة كورونا، وذلك من تاريخ 9 فبراير 2020 م؛ بهدف ضبط سير العمل، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومتابعة توافُر المعقمات والكمامات والأدوية في الصيدليات، والتأكد من تطبيق الفرز البصري، وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والمجمعات، وتطبيق تعليمات وقرارات مركز القيادة والتحكم بصحة عسير.

وتفصيلاً، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، وبمتابعة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وفي هذا الصدد أوضح علي بن موسى الغثيمي، مدير إدارة الالتزام بصحة عسير، أنه تم تنفيذ ٨٠٠ زيارة خلال الفترة المذكورة بشكل متكرر للمستشفيات الخاصة، وتنفيذ ٦٧٧زيارة للصيدليات، و١٧٠ زيارة لمجمعات طبية خاصة، و٢٠ زيارة لعيادات طبية متخصصة تابعه للقطاع الصحي الخاص، مع رفع تقرير يومي للإدارة المعنية بوزارة الصحة عن توافر المستلزمات، وكذلك تقرير عن الفرز البصري.

وقال " الغثيمي" إنه تم التعامل مع ٤٠٠ بلاغ وارد إلى مركز الاتصال ٩٣٧ وفق الأنظمة المحددة لذلك فيما يخص إدارة الالتزام.

وأكد استمرار الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة بكل دقة، والاشتراك مع اللجان الصحية كافة الخاصة بمكافحة العدوى والصحة العامة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفرع وزارة التجارة والجهات ذات الاختصاص، كلٌّ فيما يخصه، ودعم المرافق الصحية كافة لتلافي أي ملاحظات حفاظًا على سلامة المجتمع والأمن الصحي.

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"صحة عسير" تنفِّذ ١٦٦٧ زيارة رقابية متنوعة على المنشآت الصحية الخاصة
سبق

نفَّذت صحة عسير ممثلة في إدارة الالتزام ١٦٦٧زيارة رقابية ميدانية متنوعة منذ بدء أزمة كورونا، وذلك من تاريخ 9 فبراير 2020 م؛ بهدف ضبط سير العمل، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومتابعة توافُر المعقمات والكمامات والأدوية في الصيدليات، والتأكد من تطبيق الفرز البصري، وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والمجمعات، وتطبيق تعليمات وقرارات مركز القيادة والتحكم بصحة عسير.

وتفصيلاً، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، وبمتابعة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وفي هذا الصدد أوضح علي بن موسى الغثيمي، مدير إدارة الالتزام بصحة عسير، أنه تم تنفيذ ٨٠٠ زيارة خلال الفترة المذكورة بشكل متكرر للمستشفيات الخاصة، وتنفيذ ٦٧٧زيارة للصيدليات، و١٧٠ زيارة لمجمعات طبية خاصة، و٢٠ زيارة لعيادات طبية متخصصة تابعه للقطاع الصحي الخاص، مع رفع تقرير يومي للإدارة المعنية بوزارة الصحة عن توافر المستلزمات، وكذلك تقرير عن الفرز البصري.

وقال " الغثيمي" إنه تم التعامل مع ٤٠٠ بلاغ وارد إلى مركز الاتصال ٩٣٧ وفق الأنظمة المحددة لذلك فيما يخص إدارة الالتزام.

وأكد استمرار الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة بكل دقة، والاشتراك مع اللجان الصحية كافة الخاصة بمكافحة العدوى والصحة العامة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفرع وزارة التجارة والجهات ذات الاختصاص، كلٌّ فيما يخصه، ودعم المرافق الصحية كافة لتلافي أي ملاحظات حفاظًا على سلامة المجتمع والأمن الصحي.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:09 AM

"صحة عسير" تنفِّذ ١٦٦٧ زيارة رقابية متنوعة على المنشآت الصحية الخاصة

لضبط سير العمل والتأكد من الالتزام بالأنظمة ومتابعة توافُر المستلزمات الطبية

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بندر آل عوض - عسير
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نفَّذت صحة عسير ممثلة في إدارة الالتزام ١٦٦٧زيارة رقابية ميدانية متنوعة منذ بدء أزمة كورونا، وذلك من تاريخ 9 فبراير 2020 م؛ بهدف ضبط سير العمل، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومتابعة توافُر المعقمات والكمامات والأدوية في الصيدليات، والتأكد من تطبيق الفرز البصري، وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والمجمعات، وتطبيق تعليمات وقرارات مركز القيادة والتحكم بصحة عسير.

وتفصيلاً، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، وبمتابعة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وفي هذا الصدد أوضح علي بن موسى الغثيمي، مدير إدارة الالتزام بصحة عسير، أنه تم تنفيذ ٨٠٠ زيارة خلال الفترة المذكورة بشكل متكرر للمستشفيات الخاصة، وتنفيذ ٦٧٧زيارة للصيدليات، و١٧٠ زيارة لمجمعات طبية خاصة، و٢٠ زيارة لعيادات طبية متخصصة تابعه للقطاع الصحي الخاص، مع رفع تقرير يومي للإدارة المعنية بوزارة الصحة عن توافر المستلزمات، وكذلك تقرير عن الفرز البصري.

وقال " الغثيمي" إنه تم التعامل مع ٤٠٠ بلاغ وارد إلى مركز الاتصال ٩٣٧ وفق الأنظمة المحددة لذلك فيما يخص إدارة الالتزام.

وأكد استمرار الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة بكل دقة، والاشتراك مع اللجان الصحية كافة الخاصة بمكافحة العدوى والصحة العامة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفرع وزارة التجارة والجهات ذات الاختصاص، كلٌّ فيما يخصه، ودعم المرافق الصحية كافة لتلافي أي ملاحظات حفاظًا على سلامة المجتمع والأمن الصحي.

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