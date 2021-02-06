المغرب تسجِّل 587 إصابة بـ"كورونا".. والأردن 865 حالة

سجَّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 474966.



وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 13 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8381، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 453921، مفيدة بأن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس بلغ حتى اليوم 463966.



كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 333855 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 319490 حالة شفاء بعد تسجيل 934 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 4369 حالة.