جاء ذلك بعد معلومات تفيد بتدخل الجهات الأمنية بمنطقة جازان نتيجة خلاف حاد بين أسرة فتاة عشرينية ، والمستشفى بعدما دخلت الفتاة للمستشفى تعاني وعكة صحية ، لتتوفى عقب دخولها المستشفى بأعراض متسارعة ، فيما ينتظر أن تكشف الصحة والجهات الأمنية تفاصيل الحادثة.

كشف مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق" أنه يجري التَحَقيق في حادثة وفاة عشرينية في مستشفى خاص شهير بجازان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحقيق في وفاة فتاة بمستشفى شهير بجازان.. وعكة انتهت إلى جثة محمد المواسي سبق 2018-02-24 كشف مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق" أنه يجري التَحَقيق في حادثة وفاة عشرينية في مستشفى خاص شهير بجازان واتخاذ الإجراءات اللازمة. جاء ذلك بعد معلومات تفيد بتدخل الجهات الأمنية بمنطقة جازان نتيجة خلاف حاد بين أسرة فتاة عشرينية ، والمستشفى بعدما دخلت الفتاة للمستشفى تعاني وعكة صحية ، لتتوفى عقب دخولها المستشفى بأعراض متسارعة ، فيما ينتظر أن تكشف الصحة والجهات الأمنية تفاصيل الحادثة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 02:57 PM

التحقيق في وفاة فتاة بمستشفى شهير بجازان.. وعكة انتهت إلى جثة الأمن تدخل بعد خلافات نشبت بين المستشفى وذوي الضحية العشرينية





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كشف مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق" أنه يجري التَحَقيق في حادثة وفاة عشرينية في مستشفى خاص شهير بجازان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بعد معلومات تفيد بتدخل الجهات الأمنية بمنطقة جازان نتيجة خلاف حاد بين أسرة فتاة عشرينية ، والمستشفى بعدما دخلت الفتاة للمستشفى تعاني وعكة صحية ، لتتوفى عقب دخولها المستشفى بأعراض متسارعة ، فيما ينتظر أن تكشف الصحة والجهات الأمنية تفاصيل الحادثة.