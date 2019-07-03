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القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي

عبرا عن بالغ التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والشعب الإماراتي

واس ـ الرياض: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - برقيتي عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وفي التفاصيل، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي
سبق

واس ـ الرياض: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - برقيتي عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وفي التفاصيل، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:28 AM

القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي

عبرا عن بالغ التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والشعب الإماراتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واس ـ الرياض: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - برقيتي عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وفي التفاصيل، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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