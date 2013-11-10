فريق "كلنا بركة" يحتضن أبناء جمعية كيان للأيتام

عبر فعالية "بعطائنا نرتقي"

احتضن فريق "كلنا بركة" بالتعاون مع "الاتحاد السعودي للدراجات" أبناء وبنات جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" في فعالية بعنوان "بعطائنا نرتقي" سعيًا نحو تحقيق أهداف الجمعية وتفعيلاً لمبادرات العمل التطوعي.

جاء ذلك بإشراف "ريم العرفج" وحضور سمها الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية وموظفات الجمعية وعدد من العضوات الفاعلات. وبحضور أبناء وبنات جمعية كيان وأسرهم البديلة وأبناؤنا من دار الحضانة الاجتماعية بعليشة ومشرفاتهم ومعلمات من جمعية رعاية الطفولة.

وكانت الفعالية قد تضمنت عددًا من الأركان الهادفة تعليمية وتثقيفية ورياضية وفنية وترفيهية حيث تدرب أبناء كيان على أيدي مدربات متمكنات في سباق الدراجات الهوائية وفي فنون الكاراتيه كما شارك أبناء كيان في الأعمال الفنية والرسم والتلوين والقيام بعمل أشكال متنوعة من عجينة الفخار وفي رسم جدارية وتلوينها ونالت أعمالهم إعجاب الحاضرات وقضى الأطفال أوقاتًا سعيدة ومسلية ومفيدة. وفي الختام قدم الفريق دراجات هوائية كهدايا لهم.

فيما ثمّنت سمها الغامدي هذه المبادرة الرائعة والهادفة التي قدمتها ريم العرفج وفريق كلنا بركة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وشكرتهم على جهودهم المبذولة وقدمت لهم "درع كيان التذكاري" كما قدمت درعًا آخر للأستاذ "فهد الراجحي "لدعمه لفعالية " بعطائنا نرتقي" وشكرتهم على جهودهم المبذولة لإسعاد الأيتام والاهتمام بإدماجهم وتنمية مواهبهم وان هذه بداية التعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات والتي ستتبعها اتفاقية هادفة لتنمية قدرات أبناء الجمعية بإذن الله.

كما شكرت مشرفة البرامج والأنشطة بدار الحضانة الاجتماعية فرع عليشة، آمنة العيسى كل من فكر وبادر وعمل على إسعاد الأيتام.