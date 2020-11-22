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"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية

بينها القهوة والشيكولاتة وزيت الزيتون.. 10 أطعمة تعزز قوة العقل

بجانب الدور المعروف للنظام الغذائي الصحي في منع أمراض القلب

بينما كان من المعروف أن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، وجد خبراء الصحة أن بعض الأطعمة قد تعزز من صحة الدماغ أيضًا.

وبحسب سي إن إن العربية فإن هناك 10 أطعمة تعزز قوة العقل وهي:

التوت:

يوفر مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتشجع التواصل بين الخلايا العصبية، مما يحسن القدرة على امتصاص المعلومات الجديدة.

القهوة:

كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون بين 3 و5 فناجين من القهوة يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالزهايمر بنسبة 65٪، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من فنجانين في اليوم.

التفاح:

التفاح مصدر رئيسي لمادة الكيرسيتين الكيميائية النباتية وهي مضادة للأكسدة تحافظ على تدفق العصائر العقلية من خلال حماية خلايا الدماغ.

الشوكولاتة:

تناول ما لا يزيد عن ثلث أونصة من الشوكولاتة يومياً يساعد في الحماية من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

القرفة:

وفقاً للأبحاث، يتواجد مركبان في القرفة قد يعطلان نشاط بروتينات تاو التي يمكن أن تسبب موت خلايا الدماغ.

السبانخ:

مليئة بالمواد المغذية التي تمنع الخرف مثل حمض الفوليك وفيتامين E و K.

زيت الزيتون:

قد يكون خصماً قوياً لـ ADDL، أي البروتينات المسببة لمرض الزهايمر.

السلمون:

مصدر رئيسي لدهون أوميغا 3 في الدماغ وفيتامين D، ويعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر.

الكركم:

الكركم هو أحد مكوناته الرئيسية، غني بالكركمين، والذي يعتقد أنه يثبط مرض الزهايمر بطرق متعددة.

عصير عنب كونكورد:

البوليفينول الصحي للقلب الموجود في النبيذ الأحمر وعصير العنب كونكورد يمكن أن يكون جيداً للعقل أيضاً.

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بينها القهوة والشيكولاتة وزيت الزيتون.. 10 أطعمة تعزز قوة العقل
سبق

بينما كان من المعروف أن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، وجد خبراء الصحة أن بعض الأطعمة قد تعزز من صحة الدماغ أيضًا.

وبحسب سي إن إن العربية فإن هناك 10 أطعمة تعزز قوة العقل وهي:

التوت:

يوفر مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتشجع التواصل بين الخلايا العصبية، مما يحسن القدرة على امتصاص المعلومات الجديدة.

القهوة:

كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون بين 3 و5 فناجين من القهوة يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالزهايمر بنسبة 65٪، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من فنجانين في اليوم.

التفاح:

التفاح مصدر رئيسي لمادة الكيرسيتين الكيميائية النباتية وهي مضادة للأكسدة تحافظ على تدفق العصائر العقلية من خلال حماية خلايا الدماغ.

الشوكولاتة:

تناول ما لا يزيد عن ثلث أونصة من الشوكولاتة يومياً يساعد في الحماية من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

القرفة:

وفقاً للأبحاث، يتواجد مركبان في القرفة قد يعطلان نشاط بروتينات تاو التي يمكن أن تسبب موت خلايا الدماغ.

السبانخ:

مليئة بالمواد المغذية التي تمنع الخرف مثل حمض الفوليك وفيتامين E و K.

زيت الزيتون:

قد يكون خصماً قوياً لـ ADDL، أي البروتينات المسببة لمرض الزهايمر.

السلمون:

مصدر رئيسي لدهون أوميغا 3 في الدماغ وفيتامين D، ويعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر.

الكركم:

الكركم هو أحد مكوناته الرئيسية، غني بالكركمين، والذي يعتقد أنه يثبط مرض الزهايمر بطرق متعددة.

عصير عنب كونكورد:

البوليفينول الصحي للقلب الموجود في النبيذ الأحمر وعصير العنب كونكورد يمكن أن يكون جيداً للعقل أيضاً.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:23 PM

بينها القهوة والشيكولاتة وزيت الزيتون.. 10 أطعمة تعزز قوة العقل

بجانب الدور المعروف للنظام الغذائي الصحي في منع أمراض القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بينما كان من المعروف أن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، وجد خبراء الصحة أن بعض الأطعمة قد تعزز من صحة الدماغ أيضًا.

وبحسب سي إن إن العربية فإن هناك 10 أطعمة تعزز قوة العقل وهي:

التوت:

يوفر مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتشجع التواصل بين الخلايا العصبية، مما يحسن القدرة على امتصاص المعلومات الجديدة.

القهوة:

كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون بين 3 و5 فناجين من القهوة يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالزهايمر بنسبة 65٪، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من فنجانين في اليوم.

التفاح:

التفاح مصدر رئيسي لمادة الكيرسيتين الكيميائية النباتية وهي مضادة للأكسدة تحافظ على تدفق العصائر العقلية من خلال حماية خلايا الدماغ.

الشوكولاتة:

تناول ما لا يزيد عن ثلث أونصة من الشوكولاتة يومياً يساعد في الحماية من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

القرفة:

وفقاً للأبحاث، يتواجد مركبان في القرفة قد يعطلان نشاط بروتينات تاو التي يمكن أن تسبب موت خلايا الدماغ.

السبانخ:

مليئة بالمواد المغذية التي تمنع الخرف مثل حمض الفوليك وفيتامين E و K.

زيت الزيتون:

قد يكون خصماً قوياً لـ ADDL، أي البروتينات المسببة لمرض الزهايمر.

السلمون:

مصدر رئيسي لدهون أوميغا 3 في الدماغ وفيتامين D، ويعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر.

الكركم:

الكركم هو أحد مكوناته الرئيسية، غني بالكركمين، والذي يعتقد أنه يثبط مرض الزهايمر بطرق متعددة.

عصير عنب كونكورد:

البوليفينول الصحي للقلب الموجود في النبيذ الأحمر وعصير العنب كونكورد يمكن أن يكون جيداً للعقل أيضاً.

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