"سعود بن جلوي" يطلع على برامج وخدمات مركز "المحمدية" التابع لجمعية مراكز الأحياء

استعرض أهم المبادرات الاجتماعية المقدَّمة لأهل الحي

زار الأمير سعود بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، اليوم مركز المحمدية النموذجي التابع لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، واطلع على البرامج والخدمات التي يقدمها المركز.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المركز في حي المحمدية رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور سليمان موصلي، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ومجلس وأهالي الحي.

واستعرض خلال الجولة التي شملت مرافق المركز وأقسامه الرجالية والنسائية أهم المبادرات الاجتماعية التي تقدَّم لأهل الحي، والبرامج المتمثلة في برنامج "إمكان" الذي يُعنى بالبرامج الاقتصادية للأسر المنتجة، وتحقيق الاستقرار المالي لها؛ إذ أسهم في تحسين معيشة الأسرة خلال السنوات الست الماضية عبر تمويل ثمانية آلاف أسرة مستفيدة من خلال 13 ألف قرض، بما يزيد على 66 مليون ريال، إضافة إلى برنامج "جاري" الذي يُعنى بتوثيق العلاقة بين الجيران، وبرنامج "تمكين" الذي يهتم بتنمية وتطوير وتأهيل الفرد.

كذلك اطلع على برنامج "ألفة" الذي يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وزيادة استقرارها، وتعزيز القيم التربوية، وتطوير ثقافتها، وتحقيق الانتماء للوطن.. وبرنامج "سلامتك" الذي يعزز التوعية الصحية، كذلك برنامج "تطوع" الهادف إلى رفع حس المسؤولية لدى أفراد المجتمع، إلى جانب اطلاعه على المبادرات لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد ذلك شاهد الأمير سعود بن جلوي والحضور فيلمًا وثائقيًّا، يحكي تأسيس المراكز النموذجية بمحافظة جدة، ومن بينها مركز المحمدية النموذجي، الهادفة إلى بناء الإنسان والمكان، وتفعيل طاقات المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع، وذلك بدعم من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة سجل مستشار أمير مكة المكرمة كلمة في سجل الزيارات، أشاد خلالها ببرامج المركز، وما يحتويه من مقار متكاملة بمنزلة مراكز اجتماعية، وثقافية، وتعليمية، ورياضية، وترفيهية.

وتُعد جمعية مراكز الأحياء بجدة جمعية اجتماعية بمعايير عالية، تُعنى ببناء الإنسان، وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.. وتهدف كذلك إلى تحقيق رسالة اجتماعية، تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.

وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقار متكاملة في الأحياء، تكون بمنزلة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، تواكب رؤية السعودية 2030.