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مستشفى رنية العام يستقبل أول حالة عبر برنامج المسعف الإلكتروني

يعتبر أحد مكونات نظام إدارة الخدمات الطبية والإسعافية للهلال الأحمر

استقبل مستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، اليوم الجمعة، أول حالة عبر برنامج المُسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر، وذلك بعد أن فعّل البرنامج الذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة.

وتفصيلاً، يعتبر البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

مستشفى رنية العام نظام المسعف الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى رنية العام يستقبل أول حالة عبر برنامج المسعف الإلكتروني
سبق

استقبل مستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، اليوم الجمعة، أول حالة عبر برنامج المُسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر، وذلك بعد أن فعّل البرنامج الذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة.

وتفصيلاً، يعتبر البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
10:13 PM

مستشفى رنية العام يستقبل أول حالة عبر برنامج المسعف الإلكتروني

يعتبر أحد مكونات نظام إدارة الخدمات الطبية والإسعافية للهلال الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - رنية
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استقبل مستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، اليوم الجمعة، أول حالة عبر برنامج المُسعف الإلكتروني التابع للهلال الأحمر، وذلك بعد أن فعّل البرنامج الذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة.

وتفصيلاً، يعتبر البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

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