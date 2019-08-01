"القويحص" يوقّع اتفاقية رفع كفاءة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقدًا لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع PMO مع شركة بروجاكس العالمية (بي إس سي) للاستشارات الهندسية؛ لرفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الأمانة.

وأوضح مستشار أمين العاصمة المقدسة مدير عام مكتب إدارة المشاريع المهندس ياسر الغامدي، أن توقيع الاتفاقية جاء ضمن إطار إعداد منهجية متكاملة لمكتب إدارة المشاريع بالأمانة، وتحقيقًا لمتطلبات البرنامج الوطني لمتابعة المشاريع ومكتب إدارة المشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة في إدارة المشاريع بشكل احترافي ومتوافق مع المنهجيات العالمية في إدارة المشاريع وتحسين كل الأعمال.

وأكد "الغامدي" مشاركة الإدارات التنفيذية بالأمانة؛ لضمان إنجاز المشروع وفق المدة التعاقدية، وتوفير تقارير عن حالة سير المشاريع بشكل آلي، وتحسين القدرة في إدارة المشاريع بشكل متناسق ومعياري من خلال توحيد الإجراءات واستغلال الموارد بالشكل الأمثل؛ لافتًا إلى مشاركة مكتب تنفيذ الرؤية VRO بالأمانة في اختيار المشاريع التي تحقق الأهداف الاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.