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"أحضان الصديق".. فيديو لطفلين يحقق ملايين المشاهدات

ينشران الحب والبراءة وهما يتعانقان بعد غياب نسبي

انتشر مقطعٌ مُصَوّر من مدينة نيويورك في جميع أنحاء العالم، بعدما ظهر فيه صديقان من نوع خاص وهما يتعانقان بعد غياب نسبي.
فقد قام والد أحد الطفلين بتصوير ونشر الفيديو لكل من ماكسويل وفنيجان (ويبلغان العامين)، وهما يَجريان لتبادل الأحضان.
ويقول الأب مايكل سيزنيروس لشبكة "إيه بي سي نيوز": إن ماكسويل وفنيجان لا ينفصلان بعدما تَعَرّفا على بعضهما منذ عام.
وأضاف: "يسألان دائمًا عن بعضهما عندما يتباعدان قليلًا، يذهبان إلى فصل الموسيقى معًا، ويحبان الرقص.. كلاهما راقصان ممتازان". كما أشار "سيزنيروس" إلى أن الطفلين يلعبان التنس.
وقد حقق المقطع المصور مشاهدات بالملايين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وحَظِيَ بإشادة واسعة، وتعليقات إيجابية؛ لأنهما ينشران الحب والبراءة.

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"أحضان الصديق".. فيديو لطفلين يحقق ملايين المشاهدات
سبق

انتشر مقطعٌ مُصَوّر من مدينة نيويورك في جميع أنحاء العالم، بعدما ظهر فيه صديقان من نوع خاص وهما يتعانقان بعد غياب نسبي.
فقد قام والد أحد الطفلين بتصوير ونشر الفيديو لكل من ماكسويل وفنيجان (ويبلغان العامين)، وهما يَجريان لتبادل الأحضان.
ويقول الأب مايكل سيزنيروس لشبكة "إيه بي سي نيوز": إن ماكسويل وفنيجان لا ينفصلان بعدما تَعَرّفا على بعضهما منذ عام.
وأضاف: "يسألان دائمًا عن بعضهما عندما يتباعدان قليلًا، يذهبان إلى فصل الموسيقى معًا، ويحبان الرقص.. كلاهما راقصان ممتازان". كما أشار "سيزنيروس" إلى أن الطفلين يلعبان التنس.
وقد حقق المقطع المصور مشاهدات بالملايين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وحَظِيَ بإشادة واسعة، وتعليقات إيجابية؛ لأنهما ينشران الحب والبراءة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:18 PM

"أحضان الصديق".. فيديو لطفلين يحقق ملايين المشاهدات

ينشران الحب والبراءة وهما يتعانقان بعد غياب نسبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
10,602

انتشر مقطعٌ مُصَوّر من مدينة نيويورك في جميع أنحاء العالم، بعدما ظهر فيه صديقان من نوع خاص وهما يتعانقان بعد غياب نسبي.
فقد قام والد أحد الطفلين بتصوير ونشر الفيديو لكل من ماكسويل وفنيجان (ويبلغان العامين)، وهما يَجريان لتبادل الأحضان.
ويقول الأب مايكل سيزنيروس لشبكة "إيه بي سي نيوز": إن ماكسويل وفنيجان لا ينفصلان بعدما تَعَرّفا على بعضهما منذ عام.
وأضاف: "يسألان دائمًا عن بعضهما عندما يتباعدان قليلًا، يذهبان إلى فصل الموسيقى معًا، ويحبان الرقص.. كلاهما راقصان ممتازان". كما أشار "سيزنيروس" إلى أن الطفلين يلعبان التنس.
وقد حقق المقطع المصور مشاهدات بالملايين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وحَظِيَ بإشادة واسعة، وتعليقات إيجابية؛ لأنهما ينشران الحب والبراءة.

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