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فيديو.. لماذا أمر صدام حسين بكسر ذراع شقيق زوجته؟

كشف زياد طارق عزيز؛ نجل وزير الخارجية العراقي الراحل طارق عزيز؛ عن كواليس إصدار الرئيس العراقي صدام حسين؛ أمراً بكسر ذراع شقيق زوجته ساجدة طلفاح؛ بسبب اعتدائه على مدرس جامعي.

وفي مقابلة مع برنامج "السطر الأوسط" على قناة "إم بي سي"، روى زياد طارق عزيز؛ تفاصيل الواقعة قائلاً: لؤي طلفاح؛ (شقيق زوجة صدام ساجدة)، كان يدرس معنا في كلية الهندسة المدنية، واعتدى على أستاذ جامعي، يُدعى خالد شاكر، ودفعه بشدة فكُسرت يد الأستاذ".

وأشار إلى أن "الشكوى حول هذا الأمر وصلت إلى الرئيس الراحل صدام حينئذ، فتم إحضار لؤي، الذي هو شقيق زوجته وخال أولاده، فأمر بوضع يده على صخرة، وكسرها، مثلما ما فعل مع الأستاذ الجامعي".

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فيديو.. لماذا أمر صدام حسين بكسر ذراع شقيق زوجته؟
سبق

كشف زياد طارق عزيز؛ نجل وزير الخارجية العراقي الراحل طارق عزيز؛ عن كواليس إصدار الرئيس العراقي صدام حسين؛ أمراً بكسر ذراع شقيق زوجته ساجدة طلفاح؛ بسبب اعتدائه على مدرس جامعي.

وفي مقابلة مع برنامج "السطر الأوسط" على قناة "إم بي سي"، روى زياد طارق عزيز؛ تفاصيل الواقعة قائلاً: لؤي طلفاح؛ (شقيق زوجة صدام ساجدة)، كان يدرس معنا في كلية الهندسة المدنية، واعتدى على أستاذ جامعي، يُدعى خالد شاكر، ودفعه بشدة فكُسرت يد الأستاذ".

وأشار إلى أن "الشكوى حول هذا الأمر وصلت إلى الرئيس الراحل صدام حينئذ، فتم إحضار لؤي، الذي هو شقيق زوجته وخال أولاده، فأمر بوضع يده على صخرة، وكسرها، مثلما ما فعل مع الأستاذ الجامعي".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
01:02 PM

فيديو.. لماذا أمر صدام حسين بكسر ذراع شقيق زوجته؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
6,546

كشف زياد طارق عزيز؛ نجل وزير الخارجية العراقي الراحل طارق عزيز؛ عن كواليس إصدار الرئيس العراقي صدام حسين؛ أمراً بكسر ذراع شقيق زوجته ساجدة طلفاح؛ بسبب اعتدائه على مدرس جامعي.

وفي مقابلة مع برنامج "السطر الأوسط" على قناة "إم بي سي"، روى زياد طارق عزيز؛ تفاصيل الواقعة قائلاً: لؤي طلفاح؛ (شقيق زوجة صدام ساجدة)، كان يدرس معنا في كلية الهندسة المدنية، واعتدى على أستاذ جامعي، يُدعى خالد شاكر، ودفعه بشدة فكُسرت يد الأستاذ".

وأشار إلى أن "الشكوى حول هذا الأمر وصلت إلى الرئيس الراحل صدام حينئذ، فتم إحضار لؤي، الذي هو شقيق زوجته وخال أولاده، فأمر بوضع يده على صخرة، وكسرها، مثلما ما فعل مع الأستاذ الجامعي".

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