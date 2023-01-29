النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

تضييق الخناق على "مادورو".. عقوبات أمريكية ومظاهرة للمعارضة

"غوايدو" مصمم على دفعه للرحيل

مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، ودعوة العسكريين إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، بات الطوق يضيق حول الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تستعد المعارضة بزعامة خوان غوايدو للتظاهر غداً الأربعاء.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، عقد البرلمان برئاسة "غوايدو" (35 عاما) الذي أعلن نفسه رئيساً ًًبالوكالة، اجتماعاً اليوم وهو مصمم على دفع "مادورو" إلى الرحيل.

وقال "مادورو" مساء أمس، محذراً الرئيس الأمريكي بعد إعلان واشنطن عن عقوبات جديدة: "إن الدماء التي قد تراق في فنزويلا ستلطخ يديك دونالد ترامب".

وأسفرت المظاهرات التي تنظمها المعارضة عن سقوط ما لا يقل عن 35 قتيلاً حتى الآن، بحسب تعداد منظمات غير حكومية، فيما أبدى البابا فرنسيس مخاوف من حصول "حمام دم".

وتتجه أنظار العالم إلى هذا البلد، الذي يعتبر من الأكثر عنفاً في العالم، وهو يعاني انهياراً اقتصادياً، وبات في قلب معركة دبلوماسية دولية محتدمة.

ويحظى "مادورو" بدعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تضييق الخناق على "مادورو".. عقوبات أمريكية ومظاهرة للمعارضة
سبق

مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، ودعوة العسكريين إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، بات الطوق يضيق حول الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تستعد المعارضة بزعامة خوان غوايدو للتظاهر غداً الأربعاء.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، عقد البرلمان برئاسة "غوايدو" (35 عاما) الذي أعلن نفسه رئيساً ًًبالوكالة، اجتماعاً اليوم وهو مصمم على دفع "مادورو" إلى الرحيل.

وقال "مادورو" مساء أمس، محذراً الرئيس الأمريكي بعد إعلان واشنطن عن عقوبات جديدة: "إن الدماء التي قد تراق في فنزويلا ستلطخ يديك دونالد ترامب".

وأسفرت المظاهرات التي تنظمها المعارضة عن سقوط ما لا يقل عن 35 قتيلاً حتى الآن، بحسب تعداد منظمات غير حكومية، فيما أبدى البابا فرنسيس مخاوف من حصول "حمام دم".

وتتجه أنظار العالم إلى هذا البلد، الذي يعتبر من الأكثر عنفاً في العالم، وهو يعاني انهياراً اقتصادياً، وبات في قلب معركة دبلوماسية دولية محتدمة.

ويحظى "مادورو" بدعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
04:44 PM

تضييق الخناق على "مادورو".. عقوبات أمريكية ومظاهرة للمعارضة

"غوايدو" مصمم على دفعه للرحيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
62

مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، ودعوة العسكريين إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، بات الطوق يضيق حول الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تستعد المعارضة بزعامة خوان غوايدو للتظاهر غداً الأربعاء.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، عقد البرلمان برئاسة "غوايدو" (35 عاما) الذي أعلن نفسه رئيساً ًًبالوكالة، اجتماعاً اليوم وهو مصمم على دفع "مادورو" إلى الرحيل.

وقال "مادورو" مساء أمس، محذراً الرئيس الأمريكي بعد إعلان واشنطن عن عقوبات جديدة: "إن الدماء التي قد تراق في فنزويلا ستلطخ يديك دونالد ترامب".

وأسفرت المظاهرات التي تنظمها المعارضة عن سقوط ما لا يقل عن 35 قتيلاً حتى الآن، بحسب تعداد منظمات غير حكومية، فيما أبدى البابا فرنسيس مخاوف من حصول "حمام دم".

وتتجه أنظار العالم إلى هذا البلد، الذي يعتبر من الأكثر عنفاً في العالم، وهو يعاني انهياراً اقتصادياً، وبات في قلب معركة دبلوماسية دولية محتدمة.

ويحظى "مادورو" بدعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,069
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,728
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,695
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,697

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة