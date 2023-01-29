تضييق الخناق على "مادورو".. عقوبات أمريكية ومظاهرة للمعارضة

"غوايدو" مصمم على دفعه للرحيل

مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، ودعوة العسكريين إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، بات الطوق يضيق حول الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تستعد المعارضة بزعامة خوان غوايدو للتظاهر غداً الأربعاء.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، عقد البرلمان برئاسة "غوايدو" (35 عاما) الذي أعلن نفسه رئيساً ًًبالوكالة، اجتماعاً اليوم وهو مصمم على دفع "مادورو" إلى الرحيل.

وقال "مادورو" مساء أمس، محذراً الرئيس الأمريكي بعد إعلان واشنطن عن عقوبات جديدة: "إن الدماء التي قد تراق في فنزويلا ستلطخ يديك دونالد ترامب".

وأسفرت المظاهرات التي تنظمها المعارضة عن سقوط ما لا يقل عن 35 قتيلاً حتى الآن، بحسب تعداد منظمات غير حكومية، فيما أبدى البابا فرنسيس مخاوف من حصول "حمام دم".

وتتجه أنظار العالم إلى هذا البلد، الذي يعتبر من الأكثر عنفاً في العالم، وهو يعاني انهياراً اقتصادياً، وبات في قلب معركة دبلوماسية دولية محتدمة.

ويحظى "مادورو" بدعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.