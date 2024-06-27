وفد من "مؤسسة محمد بن فهد" يزور منطقة الحدود الشمالية لتفعل مذكرة التفاهم

تتضمن مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية الإنسانية لخدمة المنطقة

زار وفد من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، منطقة الحدود الشمالية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة ومجلس شباب المنطقة.

ضم الوفد كلاً من: الدكتور عادل بن أحمد الصالح المدير التنفيذي للمؤسسة، وإبراهيم بن حسن الأنصاري المستشار الإداري والمالي للمؤسسة.

والتقى الوفد بمسؤولي الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية، ومسؤولي إدارة السجون، وإدارة الشؤون الصحية، وجمعية تراحم، برفقة سعيد الصيعري من إمارة منطقة الحدود الشمالية. وذلك لوضع خطة تنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية الإنسانية التي تخدم المنطقة.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، شهد في شهر مايو الماضي توقيع مذكرة التفاهم بين جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، ومثلها مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري, فيما مثل مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية نائب رئيس مجلس شباب المنطقة محمد بن سلطان بن جريس.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم التي حددت بعام واحد، تنظيم مشاركة المنطقة في جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، ودعوة نخبة من شباب المنطقة للمشاركة في الجائزة، ودعم الخطة الإعلامية للجائزة في المنطقة, كذلك دعم الخدمات المساندة اللازمة لتنظيم فعاليات الجائزة.

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على استثمار إمكانات المملكة في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المناطق والقطاعات.