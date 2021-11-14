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"تعليم ينبع" يكمل استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة والتدقيق

ترأس مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم، الاجتماع الثاني للجان متابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٣هـ، التي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة.

وشاهد مدير التعليم عرضًا يوضح الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، والخطة الإشرافية الميدانية لمتابعة الاستعداد للاختبارات النهائية وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية لمدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وشدد على أهمية الالتزام بالخطة التنظيمية للاختبارات بما يحقق سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة ويضمن بيئة صحية آمنة.

وأوضح "العطوي" أنه تم تشكيل لجان مختصة لمتابعة سير الاختبارات، وخطة زيارة المدارس ميدانيًا لجميع مشرفي ومشرفات الإدارة بكل مكاتب التعليم وأقسامها وتخصصاتها، وإعداد خطة زيارات لمديري الإدارات لمتابعة سير الاختبارات.

كما تم تجهيز لجنة لجمع التقارير وفرزها وتدوين الملاحظات التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي.

وقال "العطوي": إن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني "عن بُعد"، للمرحلة الابتدائية من خلال المنصات التعليمية، وحضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر.


مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية على أن يكون الاختبار "عن بُعد" من خلال المنصات التعليمية، لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم إتمامهم لسن ١٢ عامًا.

أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم "عن بُعد" مع حسم درجة المواظبة.

وأشار إلى أن اختبارات المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الرابعة عصرًا، فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية السابعة والنصف صباحًا، وسيتم رصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم ينبع" يكمل استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول
سبق

ترأس مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم، الاجتماع الثاني للجان متابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٣هـ، التي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة.

وشاهد مدير التعليم عرضًا يوضح الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، والخطة الإشرافية الميدانية لمتابعة الاستعداد للاختبارات النهائية وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية لمدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وشدد على أهمية الالتزام بالخطة التنظيمية للاختبارات بما يحقق سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة ويضمن بيئة صحية آمنة.

وأوضح "العطوي" أنه تم تشكيل لجان مختصة لمتابعة سير الاختبارات، وخطة زيارة المدارس ميدانيًا لجميع مشرفي ومشرفات الإدارة بكل مكاتب التعليم وأقسامها وتخصصاتها، وإعداد خطة زيارات لمديري الإدارات لمتابعة سير الاختبارات.

كما تم تجهيز لجنة لجمع التقارير وفرزها وتدوين الملاحظات التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي.

وقال "العطوي": إن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني "عن بُعد"، للمرحلة الابتدائية من خلال المنصات التعليمية، وحضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر.


مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية على أن يكون الاختبار "عن بُعد" من خلال المنصات التعليمية، لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم إتمامهم لسن ١٢ عامًا.

أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم "عن بُعد" مع حسم درجة المواظبة.

وأشار إلى أن اختبارات المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الرابعة عصرًا، فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية السابعة والنصف صباحًا، وسيتم رصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
05:09 PM

"تعليم ينبع" يكمل استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة والتدقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ترأس مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم، الاجتماع الثاني للجان متابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٣هـ، التي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة.

وشاهد مدير التعليم عرضًا يوضح الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، والخطة الإشرافية الميدانية لمتابعة الاستعداد للاختبارات النهائية وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية لمدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وشدد على أهمية الالتزام بالخطة التنظيمية للاختبارات بما يحقق سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة ويضمن بيئة صحية آمنة.

وأوضح "العطوي" أنه تم تشكيل لجان مختصة لمتابعة سير الاختبارات، وخطة زيارة المدارس ميدانيًا لجميع مشرفي ومشرفات الإدارة بكل مكاتب التعليم وأقسامها وتخصصاتها، وإعداد خطة زيارات لمديري الإدارات لمتابعة سير الاختبارات.

كما تم تجهيز لجنة لجمع التقارير وفرزها وتدوين الملاحظات التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي.

وقال "العطوي": إن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني "عن بُعد"، للمرحلة الابتدائية من خلال المنصات التعليمية، وحضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر.


مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية على أن يكون الاختبار "عن بُعد" من خلال المنصات التعليمية، لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم إتمامهم لسن ١٢ عامًا.

أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم "عن بُعد" مع حسم درجة المواظبة.

وأشار إلى أن اختبارات المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الرابعة عصرًا، فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية السابعة والنصف صباحًا، وسيتم رصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.

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