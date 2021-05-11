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صورة نادرة لنادي الهلال بعد تحقيقه أول بطولة في تاريخه.. وهنا أسماء اللاعبين

تم توثيقها بعد حصول الفريق على كأس جلالة الملك سعود المعظم عام ١٩٦٢م

: خص الباحث في تاريخ المملكة عبدالله العمراني، صحيفة "سبق" بصورة نادرة لنادي الهلال، تجمع لاعبي الفريق، بعد حصول النادي على أول بطولة في تاريخه.

وأوضح "العمراني" أن الصورة نادرة وتُنشر لأول مرة، وتجمع لاعبي نادي الهلال لكرة القدم، بعد تحقيقهم لأول بطولة في تاريخ نادي الهلال وهي كأس جلالة الملك سعود المعظم.

وأضاف العمراني، أن الهلال تفوّق في هذه المباراة على نادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب الصايغ في المباراة النهائية التي أقيمت بتاريخ ٢٥ يناير من عام ١٩٦٢م.

وجاء هذا الإنجاز بعد المشاركة الرابعة في تاريخ النادي، وكذلك بعد تأسيس نادي الهلال بحوالى ٤ سنوات.

ويعتبر نادي الهلال أول فريق يحقق البطولة من خارج منطقة الغربية، وأول مشاركة لأندية الوسطى في كأس الملك وبقيادة المدرب الوطني حسن سلطان.

وكشف العمراني عن أبرز اللاعبين في الصورة، وهم الكابتن مبارك عبدالكريم (أول قائد في تاريخ الهلال، وأول من حمل كأس الملك)، والكابتن سليمان مطر الملقب بـ(الكبش)، والكابتن فرج مبروك، والكابتن عباس أمين مدني.

الباحث في تاريخ المملكة عبدالله العمراني نادي الهلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة نادرة لنادي الهلال بعد تحقيقه أول بطولة في تاريخه.. وهنا أسماء اللاعبين
سبق

: خص الباحث في تاريخ المملكة عبدالله العمراني، صحيفة "سبق" بصورة نادرة لنادي الهلال، تجمع لاعبي الفريق، بعد حصول النادي على أول بطولة في تاريخه.

وأوضح "العمراني" أن الصورة نادرة وتُنشر لأول مرة، وتجمع لاعبي نادي الهلال لكرة القدم، بعد تحقيقهم لأول بطولة في تاريخ نادي الهلال وهي كأس جلالة الملك سعود المعظم.

وأضاف العمراني، أن الهلال تفوّق في هذه المباراة على نادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب الصايغ في المباراة النهائية التي أقيمت بتاريخ ٢٥ يناير من عام ١٩٦٢م.

وجاء هذا الإنجاز بعد المشاركة الرابعة في تاريخ النادي، وكذلك بعد تأسيس نادي الهلال بحوالى ٤ سنوات.

ويعتبر نادي الهلال أول فريق يحقق البطولة من خارج منطقة الغربية، وأول مشاركة لأندية الوسطى في كأس الملك وبقيادة المدرب الوطني حسن سلطان.

وكشف العمراني عن أبرز اللاعبين في الصورة، وهم الكابتن مبارك عبدالكريم (أول قائد في تاريخ الهلال، وأول من حمل كأس الملك)، والكابتن سليمان مطر الملقب بـ(الكبش)، والكابتن فرج مبروك، والكابتن عباس أمين مدني.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:36 PM

صورة نادرة لنادي الهلال بعد تحقيقه أول بطولة في تاريخه.. وهنا أسماء اللاعبين

تم توثيقها بعد حصول الفريق على كأس جلالة الملك سعود المعظم عام ١٩٦٢م

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بدر الجبل - تبوك
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5,588

: خص الباحث في تاريخ المملكة عبدالله العمراني، صحيفة "سبق" بصورة نادرة لنادي الهلال، تجمع لاعبي الفريق، بعد حصول النادي على أول بطولة في تاريخه.

وأوضح "العمراني" أن الصورة نادرة وتُنشر لأول مرة، وتجمع لاعبي نادي الهلال لكرة القدم، بعد تحقيقهم لأول بطولة في تاريخ نادي الهلال وهي كأس جلالة الملك سعود المعظم.

وأضاف العمراني، أن الهلال تفوّق في هذه المباراة على نادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب الصايغ في المباراة النهائية التي أقيمت بتاريخ ٢٥ يناير من عام ١٩٦٢م.

وجاء هذا الإنجاز بعد المشاركة الرابعة في تاريخ النادي، وكذلك بعد تأسيس نادي الهلال بحوالى ٤ سنوات.

ويعتبر نادي الهلال أول فريق يحقق البطولة من خارج منطقة الغربية، وأول مشاركة لأندية الوسطى في كأس الملك وبقيادة المدرب الوطني حسن سلطان.

وكشف العمراني عن أبرز اللاعبين في الصورة، وهم الكابتن مبارك عبدالكريم (أول قائد في تاريخ الهلال، وأول من حمل كأس الملك)، والكابتن سليمان مطر الملقب بـ(الكبش)، والكابتن فرج مبروك، والكابتن عباس أمين مدني.

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