النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلومبيرج": طرح شركة تدير نظام "ساهر" المروري للاكتتاب

يُتوقع أن تصل إلى 30% من شركة "تحكم"

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع البنك السعودي- الفرنسي خططًا لطرح حصة يُتوقع أن تصل إلى 30% من شركة "تحكم" التي تدير نظام "ساهر" المروري.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية؛ فإن الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" ستُدرج أسهمها في بورصة تداول السعودية؛ لكن ما زال القرار النهائي لم يُتخذ بعد؛ وفقًا لبعض المصادر التي لم تُسَمّها.

يشار إلى أنه تم إطلاق نظام ساهر قبل 10 أعوام، وهو نظام يرصد ويراقب الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات المنتشرة في مدن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلومبيرج": طرح شركة تدير نظام "ساهر" المروري للاكتتاب
سبق

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع البنك السعودي- الفرنسي خططًا لطرح حصة يُتوقع أن تصل إلى 30% من شركة "تحكم" التي تدير نظام "ساهر" المروري.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية؛ فإن الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" ستُدرج أسهمها في بورصة تداول السعودية؛ لكن ما زال القرار النهائي لم يُتخذ بعد؛ وفقًا لبعض المصادر التي لم تُسَمّها.

يشار إلى أنه تم إطلاق نظام ساهر قبل 10 أعوام، وهو نظام يرصد ويراقب الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات المنتشرة في مدن المملكة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
03:15 PM

"بلومبيرج": طرح شركة تدير نظام "ساهر" المروري للاكتتاب

يُتوقع أن تصل إلى 30% من شركة "تحكم"

A A A
خالد علي - الرياض
24
10,276

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع البنك السعودي- الفرنسي خططًا لطرح حصة يُتوقع أن تصل إلى 30% من شركة "تحكم" التي تدير نظام "ساهر" المروري.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية؛ فإن الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" ستُدرج أسهمها في بورصة تداول السعودية؛ لكن ما زال القرار النهائي لم يُتخذ بعد؛ وفقًا لبعض المصادر التي لم تُسَمّها.

يشار إلى أنه تم إطلاق نظام ساهر قبل 10 أعوام، وهو نظام يرصد ويراقب الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات المنتشرة في مدن المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,701
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,674
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,093
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,274

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة