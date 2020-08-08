الرياض تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع الإجمالي إلى 54.029 حالة

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54.029 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 287.262 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 102 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48,624 حالة تعافٍ.

وقد تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 850 حالة وفاة.